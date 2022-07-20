"أثير الحلوة" تنفي زواجها من ماجد عبد الله

نفت مشهورة مواقع التواصل الاجتماعي السعودية الشهيرة بـ“أثير الحلوة“، ما أشيع عن زواجها من المغني الإماراتي ماجد عبد الله.

وكانت المشهورة المقيمة في السعودية أروى عمر، أعلنت في وقت سابق عبر حسابها في ”سناب شات“ عن زواج ”أثير الحلوة“.

ونشرت أروى عمر مقطع فيديو عبر حسابها، تظهر فيه ”أثير الحلوة“ مع ماجد عبد الله.

وعلقت أروى على الفيديو: ”ألف ألف ألف مبروك، يا روحي إنتي“.

كما نشرت منشورا على الفيديو، قالت فيه: ”عرفتوا مين اتزوجت علشان كده اختفت؟“.

وقالت المشهورة اليمنية أروى، وهي تقوم بتصوير ”أثير الحلوة“: ”يا جماعة الحقوني.. أنا جاية أقعد معاها فجأة لقيتها ماسكة حب في احبابها“.

ولم توضح أروى عمر مصدر معلوماتها، خاصة أن ”أثير الحلوة“ لم تقدم إيضاحا بشأن زواجها خلال الفيديو الذي نشرته عمر.

وبعد سؤال أحد متابعي ”أثير الحلوة“ عن حقيقة زواجها، نفت ذلك، مشددة أنها في حال تزوجت كانت ستعلن من ذات نفسها ذلك.

وتزامنا مع ذلك، كانت ”أثير الحلوة“ وجهت تهديدا ”غامضا“ لأشخاص لم تسمهم، معلنة أنها ”ستقوم بفضحهم قريبا، بعد أن تسببوا بأذيتها“.

وكتبت في منشور عبر حسابها في ”سناب شات“: ”في قلبي أشياء بيجي يوم انفجر وأطلعها في السوشيال ميديا، ربي يحرق كل شخص أذاني، اصبروا علي شوي بتندمون انا قد كلمتي“.

وتابعت: ”أنا صح إنسانة كتومة، بس كذا لو استمريتوا بحركاتكم يالناس اللي في بالي، حتندمون أشد الندم، صدقوني“.

واكتفت المشهورة السعودية برسالتها تلك، دون أن تكشف أسبابها.