عادل الكلباني يرد على منتقدي ظهوره على الدراجة النارية

رد الداعية السعودي عادل الكلباني على منتقديه، بعد انتشار مقطع فيديو له، كان نشره في أثناء ركوبه دراجة نارية، وارتدائه ملابس على غرار ملابس ”الدراجين“.

وكان عدد من المتابعين في المملكة العربية السعودية انتقدوا ظهور الإمام السابق لجامع الملك خالد في الرياض، بزيّه وركوبه الدراجة النارية، معتبرين أن ”ذلك يخالف الإسلام، ويشوه صورة الدعاة“.

وكتب الشيخ ”الكلباني“ في تغريدة له عبر حسابه في ”تويتر“، في رد مجمل على منتقديه، مشددا على أن الإنسان لا يمكن أن يرضي كل الناس: ”كل واشرب مما تحب مما أحل الله، واركب حصانا أو حمارا أو جملا أو دبابا والبس ما تشاء، ولا تحاول إرضاء الناس فلن يرضوا أبدا، ولو ولج الجمل في سم الخياط!“.

وأعاد الشيخ عادل الكلباني، تغريد بضع تغريدات تعود لمنتقدين له، ليقوم بالرد عليهم، إذ رد على شخص انتقد ظهوره بلباس ”الجينز“: ”صراحة يا شيخ لباسك على الدباب غير لائق ولا يخدم #الإسلام“، بالقول: ”يعني لبس البشت هو اللي يخدم الإسلام؟“.

كما عمد بالرد على شخص كان كتب له في تعليق: ”اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق“، بالقول: ”وأعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة“.

وهذه ليست المرة الأولى التي يثير فيها الشيخ عادل الكلباني، الجدل، بشأن ظهوره بمظهر ليس معتادا للأئمة أو الدعاة.

فسبق أن فاجأ، الشيخ عادل الكلباني، متابعيه، في نوفمبر/ تشرين الثاني من العام الماضي، عندما ظهر بشكل غير متوقع في إعلان ترفيهي صاخب لفعالية تشهدها مدينة الرياض ضمن موسم ترفيهي سنوي يستقطب ملايين الزوار.

وكان الإعلان يروج لمنطقة ”كومبات فيلد“، وهي إحدى مناطق الفعاليات الرئيسة لموسم الرياض الترفيهي المقام حاليا في العاصمة السعودية، ويتاح لزوارها محاكاة تفاصيل لعبة الفيديو الافتراضية الشهيرة ”فيلد كامبات“، من الحروب والقتال عبر العصور من السيوف والسهام إلى الطائرات المسيرة.

وشارك في الإعلان عدد كبير من الأشخاص، يؤدون مشاهد قتالية ضمن اللعبة اليابانية، وبينهم الفنان خالد عبدالرحمن، والحارس السعودي الشهير محمد الدعيع، واللاعب السابق سعيد العويران، قبل أن يظهر الشيخ الكلباني بصفته قائدا في تلك المعركة، بينما يقف خلفه جنود.