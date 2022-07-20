نشطاء يهاجمون شيرين عبدالوهاب بسبب تنمرها على حسن أبو السعود

تعرضت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب، لهجوم كبير على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، بسبب سخريتها من مواطنها الموسيقار الراحل حسن أبو السعود، وسط مطالب بضرورة تقديمها اعتذارا رسميا لأسرته.

وكانت شيرين، سخرت خلال مداخلة هاتفية أجرتها مع الإعلامية لميس الحديدي مساء الثلاثاء، من الموسيقار الراحل حسن أبو السعود، بعدما قالت إنها عاشت أياما صعبة مع طليقها حسام حبيب حتى أصبح شكلها مثل ”حسن أبو السعود“.

وهو الأمر الذي أحدث موجة من الغضب التي اجتاحت منصات التواصل الاجتماعي في مصر، ما عرض الفنانة المصرية لحملات من التنمر والسخرية منها، فيما اعتبر آخرون أن تصرفها وسخريتها من فنان رحل عن الدنيا وليس بينهما أي شيء يؤكد أنها “تتعرض لأزمة نفسية حادة جعلتها غير متحكمة في تصرفاتها ولم تدرك ما تقوله”.

واستغرب حساب باسم “رامي” من سخرية شيرين من حسن أبو السعود واستمرار تعاطف البعض معها في أزمتها الأخيرة، إذ كتب: “حسن أبو السعود كان راجل طيب كان ساكن جنب مدرستي، ينزل يقعد على كرسي يكتب للناس أوتوجراف، كان شخص طيب الله يرحمه، ليه يتم الإساءة له من واحدة زي دي والناس تتعاطف معاها!”.

حسن أبو السعود كان راجل طيب كان ساكن جنب مدرستي ينزل يقعد على كرسي يكتب للناس اوتوجراف كان شخص طيب الله يرحمه ليه يتم الإساءة له من واحدة زي دي والناس تتعاطف معاها! — 𝕽𝖆𝖒𝖞 (@Ramyyiizamalek) July 20, 2022

فيما شن حساب على ”تويتر“ باسم“ورد“، هجوماً حاداً على شيرين عبدالوهاب إذ كتب: “جربوعة أوي بجد، الله يرحمه حسن أبو السعود كان من ألطف الناس حقيقي، هي اللي إمتى كانت بدر ولا مفيش مراية حقيقية عندها؟؟؟”.

وانتقد الحساب، وسائل الإعلام التي تستضيف شيرين عبدالوهاب في “الوقت الحالي التي تعاني فيه من أزمة نفسية” بحسب قوله، معتبراً أن ذلك ما هو إلا مجاملة لها، بالقول: “مش عارف يعني بدل ما يودوها تتعالج، بيطلعوها عالهوا تنشر أمراضها النفسية عالناس!، مش كفاية مجاملات بقى بجد، إمتى هنخلص بقى من حكاية الجربوعة والمتسلق دي”.

جربوعة أوي بجد …

الله يرحمه حسن أبو السعود كان من ألطف الناس حقيقي

هي اللي إمتى كانت بدر ولا مفيش مراية حقيقية عندها؟؟؟

مش عارف يعني بدل ما يودوها تتعالج بيطلعوها عالهوا تنشر امراضها النفسية عالناس !!! مش كفاية مجاملات بقى بجد …

إمتى هنخلص بقى من حكاية الجربوعة والمتسلق دي 😠 pic.twitter.com/9quc0nhXwE — MO (@MOOarts) July 20, 2022

في المقابل تعاطف آخر وأكد أن تصرفها سببه تعرضها لأزمة نفسية، إذ كتب: “بغض النظر عن الاساءة لفنان قدير ذى حسن ابو السعود الله يرحمه رحمه واسعه إلا أن شيرين دى غلبانة فى دماغها و نفسيتها زي الزفت اكيد من البهدله اللى شافتها فى حياتها ربنا يلطف بيها”.

وطالب الصحفي هاني عزب، عبر حسابه في “تويتر” شيرين عبدالوهاب بالاعتذار لأسرة الموسيقار الراحل، قائلاً: “مطلوب من شيرين بيان اعتذار لأسرة الراحل حسن أبو السعود خاصة بعدما شعروا بالتنمر والكسرة والزعل، لا بديل عن الاعتذار”.

مطلوب من #شيرين_عبدالوهاب بيان اعتذار لأسرة الراحل #حسن_ابوالسعود خاصة بعدما شعروا بالتنمر والكسرة والزعل لا بديل عن الاعتذار — Hani Azab (@Haniazab3) July 19, 2022

وتصدرت شيرين عبد الوهاب في الساعات الماضية محركات البحث على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب مجموعة من التصريحات التي أدلت بها لأول مرة عن طليقها الفنان حسام حبيب، والتي أوقعتها في فخ السخرية من الموسيقار الراحل حسن أبو السعود.