ريهام سعيد تتعاقد مع قناة مصرية لتقديم برنامج جديد

أعلنت الإعلامية المصرية ريهام سعيد عن تعاقدها مع قناة الشمس المصرية لتقديم برنامج جديد، وذلك بعد أن أعلنت تراجعها عن قرار الاعتزال مؤخرا.

وأعلنت الإعلامية المصرية ريهام سعيد، مؤخرا عودتها للإعلام من جديد بعد مرور عام على قرار اعتزالها.

ونشرت ريهام سعيد صورة العقد الذي أبرمته مع قناة الشمس المصرية على تقديم برنامج جديد، لم تكشف عن تفاصيله، عبر صفحتها الرسمية على ”فيسبوك“.

وتلقت ريهام سعيد العديد من المباركات والتهاني من متابعيها، متمنيين لها التوفيق في الخطوة الإعلامية وأن يمثل البرنامج عودة قوية لها بعد فترة التوقف.

وكانت سعيد، أعلنت العام الماضي اعتزالها العمل الإعلامي بشكل نهائي وتفرغها للتمثيل، بعد أن طلبت من نقيب الممثلين الفنان أشرف كي، أن يساعدها في ذلك.

وكتبت في منشور عبر حسابها الرسمي على ”فيسبوك“ الجمعة: ”بعد تفكير عميق وبعد مرور سنة كاملة من قرار الاعتزال، أعلن عودتي للإعلام بإذن الله، وما توفيقي إلا بالله أرجو الدعاء“.

وكانت الإعلامية المصرية، أثارت مؤخرا، جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد منشور عبر صفحتها، أعلنت فيه أنها ”ستبتعد عن السوشيال ميديا“ بسبب شعورها ”أنها ستموت قريبا“.

وكتبت سعيد في تدوينتها: ”أقسم بالله كل حرف هكتبه صادق ومن قلبي، أنا حاسة إني هموت قريب عشان كده هبعد عن السوشيال ميديا عشان أقعد مع أولادي أكتر وقت ممكن خصوصا ابني الصغير، يمكن سحر يمكن اكتئاب ويمكن حقيقي“.

وأضافت: ”غالبا إحساس الظلم كان بيقتلني بالبطيء، في يوم من الأيام الدنيا قامت عليّ.. أما المعراج وإنكارها عادي، تامر أمين يغلط في الصعايدة قاصد أو مش قاصد يتوقف 3 أشهر، لكن أنا أعمل أكبر حملة للسمنة وأعالج الآلاف وعمليات ببلاش ويفتروا عليّ ويقولوا إني قلت إن ريحتهم وحشة وأتوقف سنة“.

وتابعت: ”كفاية أننا عالجنا أعدادا مهولة من الشباب من المخدرات ورحت أماكن خطر جدا عشان أوعي الناس بدل ما أتكرم ألاقي نفسي نايمة في أوضه متر في متر مع تاجرة مخدرات. البرنامج يتوقف، أطفال تموت ومدرسة ذوي الاحتياجات الخاصة اللي فاتحينها تتقفل وتطلع ريهام أفاقة وكدابة“.

وواصلت منشورها قائلة: ”عندي كلام كتير أقوله على كمية مواقف فيها ظلم رهيب، لو مت أنا مش مسامحة، مش مسامحة أي حد قال عليّ كلمة واحدة مش حقيقية أو على السمع، مش مسامحة أي صحفي كتب عني كلمة ظلم، مش مسامحة أي واحد كتب كومنت موت بيها أطفال القلب“.