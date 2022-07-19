بسبب حسام حبيب.. شيرين عبدالوهاب تفتح جبهة جديدة مع ابنة حسن أبو السعود

هاجمت رشا أبو السعود ابنة الموسيقار المصري الراحل حسن أبو السعود الفنانة شيرين عبد الوهاب بسبب سخريتها من والدها، مشيرة إلى أنها ”قليلة الأصل“ ولم تصن العيش والملح، على حد تعبيرها.

وسخرت الفنانة شيرين عبد الوهاب من الموسيقار الراحل حسن أبو السعود خلال مداخلة هاتفية أجرتها مع الإعلامية لميس الحديدي مساء الثلاثاء، حيث قالت أنها عاشت أيام صعبة مع طليقها حسام حبيب حتى أصبح شكلها مثل ”حسن أبو السعود“.

وأصدرت ابنة حسن أبو السعود بيانا رسميا قالت فيه: ”في ميزان الإنسانية إيه قيمة الموهبة إذا اقترنت بالإساءة والأذى؟.. التنمر والسخرية من الناس عيب.. بس العار الحقيقي التنمر والسخرية من شخص ميت – ومش حقول شخص واكلين معاه عيش وملح وله فضل علينا..لأن قليل الأصل ممكن يتناسى وينكر ده عادي – لأن الإساءة لشخص ميت مستوى أكثر انحداراً من الشر والدناءة“.

وتابعت ابنة الموسيقار المصري: ”وقت الحساب..المسيء هيقول لربنا إيه.. هيقوله لأ متحاسبنيش إني بتريق على ميت وبجرحه وبجرح محبيه وأسرته، أصل أنا موهوب أو مشهور أو غني؟ لأ متحاسبنيش أصل أنا أحسن فنان في الكون؟“.

وواصلت: ”للأسف المسيء في ابتلاء شديد، مش فاهم انه عمال يحفر ويوسع في الحفرة لنفسه.. للأسف الشر زايد وقلة الأصل زايدة وقلة الأدب مسكوت عنها، وكمان الأفاقين ماسكين راية دفاع مستديم عن الظلم والإيذاء.. ميزان وبيتملي“.

ووجهت رشا أبو السعود رسالة إلى شيرين بشكل غير مباشر قائلة: ”ربنا يجعل وجع قلبي ودعائي الليلة دي وليالي قبلها بسبب الإساءة المتكررة والحقد الظاهر في الطاقة والكلام من نصيب أي وكل مُسيء“.

وختمت ابنة حسن أبو السعود بيانها قائلة: ”كلمة أخيرة.. حسن أبو السعود الله يرحمه شكلاً كان قمر وشخصيةً كان دمه سكر وطيب وكريم ومتواضع ومثقف وبيتكلم 3 لغات أجنبية بطلاقة ولبق وذوق..فمش ممكن حتكوني شبهه في يوم من الأيام“.

وتصدرت شيرين عبد الوهاب خلال الدقائق الماضية محركات البحث على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب مجموعة من التصريحات التي أدلت بها لأول مرة عن طليقها الفنان حسام حبيب.