عقب استثناء منزل والدها من قرار الإزالة.. ابنة طلال مداح تفاجئ الجميع بهذا القرار

أعلنت إخلاص طلال مداح عن مقاضاة شخص أساء إلى والدها، مشيرة إلى أنها لن تصبح طيبة بعد اليوم.

وكتبت ابنة طلال مداح منشورا عبر حسابها على سناب شات: ”بدأ شخصية إخلاص مشاكل وبدأ الشر عندي.. رايحة أعمل بلاغ على واحد شتم بابا بالشرطة يانا ياهو“.

وأضافت إخلاص: ”نو مووور طيبة.. اكتشفت إن الطيب ما ينفع مع بعض الناس“، ولم تكشف ابنة طلال مداح عن الشخص الذي أساء إلى والدها.

ومؤخرا أعلن أفراد من عائلة الفنان السعودي الراحل طلال مداح، صدور قرار باستثناء منزله من قرار إزالة العشوائيات في محافظة جدة.

ووجه أفراد من عائلة طلال مداح، شكرهم وتقديرهم للتجاوب مع رغبتهم في عدم إزالة منزله.

وكتبت، عائشة خزام، زوجة الفنان الراحل، عبر حسابها في ”تويتر“: ”الشكر الموصول كل من من ساندنا ووقف معنا من الأخوه والأخوات لعدم هدم وإزالة منزل طلال رحمه الله في مواقع التواصل الاجتماعي، كما أشكر الدكتور أحمد العرفج على مساندته لنا وايصال صوتنا للمسؤولين، كما أشكر لجنة الإزاله في الأمانة لوقف الإزالة“.

فيما علقت إخلاص طلال مداح، عبر حسابها في ”تويتر“، بالقول: ”شكرا لكل من ساعد وساهم لبقاء منزل الوالد اخيرا تحقق الحلم بعد الله ثم مساندتكم“.

ووجه نجل الفنان طلال مداح، أحمد، شكره لكل من ساندهم في الإبقاء على منزل والده: ”شكراً لكل من ساهم في إيقاف هدم منزل الوالد الله يرحمه ولكل الأخوة والأخوات بمواقع التواصل الاجتماعي لدعمهم ووقوفهم بجانبنا“.

وكانت إخلاص طلال مداح، سردت في وقت سابق تفاصيل عن منزل والدها في جدة.

وأكدت أن ”المنزل يعبر عن حياة طلال مداح الفنية، إذ استضاف المنزل الكثير من المهتمين بالموسيقى والفن الأصيل“.

واقترحت ابنة الفنان الراحل حينها تحويل المنزل إلى متحف أو مركز فني.

وكتبت في سلسلة تغريدات على حسابها في ”تويتر“: ”كثيرون رغبوا في شراء المنزل، لكن والدتها رفضت ذلك بناء على وصية الفنان الراحل، ورغبته في الحفاظ على النخل بداخله“.

وكان ابن شقيق الفنان طلال مداح، قد قال عن المنزل إنه ”أول منزل امتلكه الفنان الراحل طلال مداح حيث بدأ حياته الفنية في جدة، واختاره الفنان مداح لقربه من مكة والطائف”.

يذكر أن لجنة إزالة الأحياء العشوائية في محافظة جدة تعمل على إزالة الأحياء العشوائية في المحافظة، ضمن عدة مراحل.

وكان منزل طلال مداح ضمن الأحياء المقرر إزالتها، إلا أنه تم استثناؤه بناء على القرار الصادر أخيرا.