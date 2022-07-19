بعد تصريحاتها المثيرة.. حسام حبيب يقاضي شيرين عبدالوهاب

أعلن الفنان المصري حسام حبيب عن مقاضاة طليقته ومواطنته الفنانة شيرين عبد الوهاب بسبب تصريحاتها التي أدلت بها مساء الثلاثاء.

وهاجمت شيرين عبد الوهاب في تصريحات تليفزيونية طليقها الفنان حسام حبيب، ووصفته بالمؤذي، مشيرة إلى أنها لن تعود إليه مرة أخرى مهما حدث.

وقال حسام حبيب لـ ”إرم نيوز“ إنه لن يقف صامتا أمام الادعاءات التي أدلت بها طليقته شيرين عبد الوهاب، وسيبدأ في إجراءات مقاضاتها في صباح الغد، مشيرا إلى أنه يمتلك المستندات التي تثبت كذب شيرين، مؤكدا أنه لن يصمت بعد اليوم بسبب ما صرحت به.

وعادت المطربة المصرية شيرين عبد الوهاب لإثارة الجدل من جديد بشأن علاقتها بطليقها ومواطنها المطرب حسام حبيب، مشيرة إلى أنها كذبت كثيرا من أجل تحسين صورته.

وقالت شيرين عبد الوهاب خلال مداخلة هاتفية ببرنامج ”كلمة أخيرة“ الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدى عبر شاشة on المصرية: ”عاوزة أستغفر ربنا على الكذب اللي كذبته عشان أخلّي صورة إنسان تبقى كويسة، وأنا كذبت ودي أكتر حاجة ربنا مبيحبهاش“.

وأضافت: ”كدبت في حاجات كتيرة أوي، لأني بنت أصول وكنت عاوزة أرفع صورة إنسان ممكن يروح في يوم من الأيام يتجوز من عيلة تانية وأخلص منه، ولو كنت قلت كلام وحش وقتها مكانش هيعرف يتجوز، وأنا نفسي يتجوز ويبعد عني“.

وتابعت: ”حسام حبيب إنسان مؤذي جدا.. أقسم بالله العظيم خسرني كل الناس.. خسرني أبويا وأمي وأختي وصحابي والسواق والشغالة.. كان فاكر الكل متآمر عليه.. لدرجة إنه حسسني إن الدنيا تآمرت إننا منبقاش مع بعض.. صدقته مع إن الحقيقة مش كده“.

وواصلت: ”حسام حبيب لازم يتعالج نفسيا لأنه عنده حب امتلاك.. وعنده ابتزاز من كل شيء.. لو غنيت أو عملت فرح ناجح كان بينكد عليا.. يقولي إنتي كنتي ماسكة الولد كده ليه وليه حاضناه كده رغم إنه أد ابني“.

وأردفت: ”أنا ست قاعدة في أمان الله مع بناتي بقالنا 4 سنين شايفين الويل، سافرنا الساحل وقلنا نقعد أربع أو خمس أيام ونرجع مبسوطين وتتحسن نفسية البنات ونفسيتي، مكناش بنخرج ومكناش عايشين تقريبًا، والبنات مكنوش بيعرفوا يقعدوا معايا، لأني كنت عايشة مع زوج مش بيشتغل تقريبًا، وكنت محبوسة 24 ساعة في أوضة نومي مش بعمل حاجة، قاعدة بس، وأنا غلطت في حق نفسي، وكنت فاكرة إني بحافظ على بيتي، لكني اكتشفت إنه مكانش بيت، كنت في عشة فئران أو مصيدة، أنا كنت زي الفار اللي بيدخل المصيدة ياكل حتة جبنة“.