بعد رسائل عن "الفراق".. أروى عمر تثير الشكوك مجددا حول انفصالها

أثارت مشهورة مواقع التواصل الاجتماعي اليمنية المقيمة في السعودية أروى عمر، الشكوك مجددا حول انفصالها عن زوجها.

جاء ذلك بعد نشر ”عمر“، فيديو يتحدث عن ظلم المرأة في الحياة الزوجية، اتبعته ببعض الرسائل التي تتحدث عن الفراق.

ومؤخرًا كتبت ”أروى“ العديد من الرسائل، التي تتحدث عن الاختيار الخاطئ، وهدم العلاقات الزوجية، ما أثار الشكوك حول انفصالها.

ونشرت المشهورة فيديو عبر حسابها الشخصي على سناب شات تظهر خلاله متخصصة في ”العلاقات الأسرية“ تتحدث عن ظلم المرأة، وأن ”الرجل يعطي لنفسه جميع الحقوق بعكس المرأة“.



وكتبت في رسالة عبر حسابها على ”سناب شات“: ”قمة الوجع عندما يكون في قلبك ضوضاء مزعجة ولا تستطيع أن تبوح بها لأي شخص فهناك أشياء خلقت لتبقى في القلب فقط ولا يشملها قانون الفضفضة الكتمان مؤلم“.

وأضافت: ”أصعب شيء يموت في عينك إنسان هو حي انكسار قلوبنا يشوه وجوهنا إن كان الفراق هو ما تصبو إليه فهو لك نفذه لا تتردد اجلدني بسياطه فلن تكون سياط الفراق“.

وأعلنت أروى عمر مؤخرًا اعتزال نشاطها على مواقع التواصل الاجتماعي عامة.

وظهرت في مقطع فيديو قصير، تداولته الحسابات المعنية بأخبار المشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي، قالت فيه إنها حولت حسابها على تطبيق ”سناب شات“ لحساب خاص به 10 أشخاص فقط هم زوجها وصديقاتها.



وأضافت المشهورة اليمنية، أنها ”مبتعدة على السوشيال ميديا منذ أكثر من أسبوعين“، لكنها لم تكشف الأسباب وراء قرارها، مكتفية بالإشارة إلى أنها ”تعطي لنفسها راحة“.

ولفتت إلى أنها أغلقت أحد حساباتها النشطة على مواقع التواصل الاجتماعي نهائيا، بينما لم تكشف ”ما إذا كان الاعتزال نهائيا أم لفترة مؤقتة“ وستعود مرة أخرى، لكنها ظهرت بعدها بأكثر من فيديو على سناب شات، ما يشير إلى أنها تراجعت عن قرار الاعتزال.

يشار إلى أن ”أروى“ تعرضت لبضع أزمات بسبب استخدامها مواقع التواصل الاجتماعي، كان من بينها الصورة التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، في شهر تشرين الثاني/نوفمبر من العام الماضي، وتظهر أجزاء من جسدها، وجرى التقاط الصورة من مقطع فيديو من حسابها، قبل أن تقوم بحذفه فورًا.

وأعلنت المشهورة اليمنية، آنذاك، أنها ستقاضي كل من قاموا بـ“التشهير“ بصورتها المسربة، معلقة بأن ”القانون سيربي الجميع“، مبينة أنها قدمت شكوى بمسربي صورتها.