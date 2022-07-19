ياسمين عبد العزيز لناقدة شككت بموهبة زوجها: "إتلمي هزعلك"

هاجمت الفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز، مواطنتها الناقدة الفنية دعاء حلمي، بسبب تصريحات شككت خلالها في موهبة الفنان أحمد العوضي.

وكانت حلمي قالت في تلك التصريحات إنه ”لولا زواج العوضي من ياسمين عبد العزيز لم يكن ليصبح نجما“.

ووجهت ياسمين عبد العزيز، رسالة إلى الناقدة الفنية في منشور عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك“.

وقالت: ”يا أخت دعاء، أنا عارفة إنك هتشوفي الكلام دة.. بصي أنا عازراكي عشان الظرف كبير المرة دي (تتهمها بتلقيها رشوة من أحد الاشخاص من أجل ما كتبته)“.

وأضافت: ”الأخت والأخ للي بعتينك تكتبي عليا وعلى أحمد، كدة أنا المرة دي بكتب هنا المرة الجاية هيبقي قدم الناس كلها“.

وتابعت: ”هزعلهم وهزعلك أصل أنا مت ورجعت فمش باقية على حاجة.. اتلمي يا ريري عشان الجاي هزعلك أوي أوي أوي يا ساحرة.. معلش أصل المسلسل حرقها أوي“.

وردت دعاء حلمي، على المنشور، قائلة: أظن أما بنشر عنك خبر بمنتهى الموضوعية والحيادية مكنتش قابضة منك ودلوقتي بقيت قابضة طبعا“.

وأضافت: ”أما قولت اللي قاله أحمد العوضي، نفسه في كل البرامج وأعتقد ده مفيهوش أي إساءة ليكم لأن أي عيل صغير عارف إن نجومية العوضي، كانت على إيدك في مسلسل ”لآخر نفس“ وده شيء ما ينقصش منه زي ما حصل قبل كده مع نجوم كتير“.

واستكملت تعليقها: ”أنا مش عارفه فين الأزمة إلا لو فيه حسابات تانية ماليش فيها ولا تعنيني الحقيقة، زي ما اللي حضرتك كاتبه دلوقتي يسيء للإعلام والفن المصري كله أن الاختلاف في الآراء يكون بالمستوى ده“.

وتابعت: ”الحقيقة أنا بشكر تامر حسني ومحمد رمضان، ونجوم كتير محترمين احترموا النقد والاختلاف محولوش لخناقات شخصية“.

وكانت دعاء حلمي، علقت على تعاون ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي، في مسلسل جديد يعرض في رمضان المقبل، وذلك بعد تعاونهما في مسلسل ”اللي مالوش كبير“ الذي عرض في الموسم الرمضاني 2020.

وقالت في تصريحات لموقع ”الطريق“ المحلي: ”أنا أرى أن اختيار التعاون بينهما غير موفق، وكنت أتمنى أن ياسمين عبد العزيز، تظهر بمفردها هذه المرة وأن تكون تجربتها الدرامية مختلفة وبعيدة، لكن في النهاية هذا اختيارهما وسنشاهد المنتج النهائي في رمضان“.

وتابعت: ”ياسمين، تليق في الأدوار الخفيفة والكوميدية والاستعراضية وتقدم إعلانات لطيفة، ولكن فكرة تصدير الدراما معها مجددًا غير موفقة، ومسلسل اللي مالوش كبير، كان مسلسل متواضع جدًا فنيًا، لأن هذه ليست منطقتها“.

وأردفت: ”أنا أرى أنها إذا ذهبت لهذا الشكل مجددًا أرى أنها ستكون غير موفقة تمامًا، وأحمد العوضي، كان لن يصبح نجمًا لولا ياسمين عبد العزيز، وهذا أمر مسلم به“.