بعد دخوله المستشفى.. ماهو مرض الفنان حميد الشاعري؟

كشف طاهر فوزي مدير أعمال المطرب والملحن حميد الشاعري، الي يُعرف بـ“الكابو“، تفاصيل الحالة الصحية للأخير بعد خروجه من المستشفى، التي مكث فيها لساعات بسبب تعرضه لوعكة صحية.

وكان ”نديم“ نجل الفنان الشاعري، أعلن، صباح اليوم الثلاثاء، عن تعرض والده لوعكة صحية دخل على إثرها أحد المستشفيات الخاصة في العاصمة المصرية القاهرة، دون ذكر تفاصيل.

وقال فوزي في منشور عبر صفحته على موقع ”فيسبوك“: ”أُطمئن حضراتكم على الكابو حميد الشاعري، الحمد لله صحته بخير وحالته اتحسنت، وهو دلوقتي في البيت، بس الدكتور قال مفيش زيارة، والحمد لله هو كويس، وإن شاء الله يتم شفاؤه كاملًا بإذن الله“.

وأوضح بخصوص تفاصيل الوعكة، أنها ”دور برد شديد، ونزلة حادة، وتم العزل، والالتزام مع متابعة الدكتور حتى التعافي بشكل تام، شكرًا لحضراتكم، وقريبًا الكابو سيطمئنكم بنفسه“.

وكان الفنان حميد الشاعري، قال، في أبريل/ نيسان الماضي، إنه فشل عندما خاض تجربة التمثيل في مصر مرتين من قبل من خلال مشاركته في فيلمي ”قشر البندق“ و“أيظن“.

وأضاف ”الشاعري“ خلال لقاء مع الإعلامية المصرية بسمة وهبة في برنامج ”العرافة“ أنه ”لم يندم من قبل على مشاركته في التمثيل رغم عدم توفيقه، مؤكدًا أنه كان ضيفًا خفيفًا على التمثيل، لكنه فشل في التجربتين“.

وأجاب ردًا على سؤال مقدمة البرنامج، ”هل هذا اعتراف بأنك فاشل في التمثيل“ بقوله: ”نعم أنا فاشل في التمثيل بدليل عدم وجود عروض تمثيل تترمي عليَّ“.