بعد 13 عاما على اعتزالها.. زينب العسكري تعود إلى الشاشة

تستعد الفنانة البحرينية زينب العسكري للعودة إلى الشاشة مجددا بعد 13 عاما من اعتزالها الفن، ولكن هذه المرة تعود كإعلامية، حيث ستقدم برنامجا سعوديا.
وأعلنت زينب العسكري عودتها للشاشة مجددًا في مقطع فيديو عبر ”سناب شات“، مشيرة إلى أن البرنامج سعودي وسيتحدث عن التراث السعودي، كما أعربت عن حبها الشديد للسعودية.
وفي أواخر يونيو/ حزيران الماضي، خرجت زينب العسكري برد غير متوقع على إحدى المتابعات، خلال بث مباشر، بعد أن قامت بإحراجها من خلال تعليق بشأن مظهرها وتشبيهها بـ ”العواجيز“.
وأرسلت المتابعة تعليقاً للفنانة البحرينية قالت فيه: ”وراك عجزتي“، لترد عليها زينب العسكري برد عقلاني هادئ لم يتوقعه كثير من المتابعين خلال البث المباشر.
وقالت الفنانة الخليجية في ردها: ”كل مرحلة لها جمالها، والحمدلله عشت مرحلة الطفولة سعيدة الحمدلله، ومرحلة المراهقة سعيدة الحمدلله، وفي العشرينيات كنت مبسوطة وفي الثلاثينيات مبسوطة والحين في الأربعين مستانسة، ولين دخلت الخمسين بعد رح أكون مبسوطة وإن شاءالله إن الله كتبلي عمر ووصلت الستين بكون مبسوطة“.
وأضافت زينب العسكري: ”لأن الوجه ليس مهماً عندي ولا العمر مهم عندي، المهم من الداخل أكون مرتاحة وأتنفس براحة وأنام وأنا ما أفكر أني ضريت أحد أو ضايقت أحد أو قطيت كلمة على أحد أو جرحت أحد، هل تماديت على أحد.. هاد أهم شي عندي“.
يذكر أن زينب العسكري تعتبر من نجوم الثمانينيات والتسعينيات وقامت ببطولة العديد من المسلسلات الخليجية، وهي كاتبة ومنتجة أيضاً، واعتزلت الفن في العام 2009.