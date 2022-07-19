بعد 13 عاما على اعتزالها.. زينب العسكري تعود إلى الشاشة

تستعد الفنانة البحرينية زينب العسكري للعودة إلى الشاشة مجددا بعد 13 عاما من اعتزالها الفن، ولكن هذه المرة تعود كإعلامية، حيث ستقدم برنامجا سعوديا.

وأعلنت زينب العسكري عودتها للشاشة مجددًا في مقطع فيديو عبر ”سناب شات“، مشيرة إلى أن البرنامج سعودي وسيتحدث عن التراث السعودي، كما أعربت عن حبها الشديد للسعودية.

وفي أواخر يونيو/ حزيران الماضي، خرجت زينب العسكري برد غير متوقع على إحدى المتابعات، خلال بث مباشر، بعد أن قامت بإحراجها من خلال تعليق بشأن مظهرها وتشبيهها بـ ”العواجيز“.

وأرسلت المتابعة تعليقاً للفنانة البحرينية قالت فيه: ”وراك عجزتي“، لترد عليها زينب العسكري برد عقلاني هادئ لم يتوقعه كثير من المتابعين خلال البث المباشر.