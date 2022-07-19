بعد حذفها.. "يوتيوب" يعيد أغنية "بنت الجيران"

أعلن مطرب المهرجانات المصري حسن شاكوش، يوم الثلاثاء، عودة أغنية ”بنت الجيران“ على ”يوتيوب“، بعد حذفها بسبب أزمته مع صناع أغنية ”حاجة مستخبية“.

ونشر شاكوش رابط الأغنية على ”يوتيوب“ عبر صفحته الرسمية على ”فيسبوك“، وعلق عليه قائلًا: ”بنت الجيران 600 مليون.. الحمدلله بفضل ربنا طبعا أول حاجة.. وجمهوري الي في ضهري“.

وكانت إدارة ”يوتيوب“ حذفت الأغنية المصرية الشهيرة ”بنت الجيران“ بعد ساعات من حلول حسن شاكوش ضيفًا على الإعلامي عمرو أديب في برنامج ”الحكاية“.

واتهم شاكوش خلال البرنامج صناع أغنية ”حاجة مستخبية“ بسرقة اللحن من أغنية تركية، ليتقدم الملحن المصري ”مدين“ ببلاغ إلى إدارة ”يوتيوب“ يفيد بأن أغنية ”بنت الجيران“ استخدمت لحن ”حاجة مستخبية“ الذي يملكه، وقدم الأدلة التي تثبت ذلك.

لكنه اعتذر مؤخرا لصناع أغنية ”حاجة مستخبية“ بسبب اتهامه لهم بسرقة ألحانها، مشيرًا إلى أنه ”كان فاهم غلط“.

وكان ”مدين“ قال في تصريحات سابقة لـ ”إرم نيوز“ إنه ”منذ خروج أغنية بنت الجيران والجميع يعرف أنها مأخوذة من اللحن الخاص بي الذي قدمه محمد حماقي في أغنية حاجة مستخبية، ومع ذلك لم أتخذ أي إجراء ضدهما لأنني قلت إنهما في بداية طريقهما ويجب علينا مساعدتهما، لكنهما ظنا فعلي هذا خوفا مني“.

وأضاف مدين: ”قمت باتخاذ الإجراءات القانونية ضد حسن شاكوش، وبدأتها بتقديم بلاغ لإدارة اليوتيوب يثبت أنهما سرقا لحن أغنية حاجة مستخبية، وعليه قامت الإدارة بحذف أغنية بنت الجيران“.