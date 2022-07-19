فيديو يكشف خروج مشاعل القحطاني من السجن

تداولت حسابات إخبارية محلية في المملكة العربية السعودية مقطع فيديو للمشهورة مشاعل القحطاني، ما أكد خروجها من السجن.

وكانت القحطاني ظهرت في مقطع فيديو، وهي تتحدث عن ”مواصفات شريك حياتها“، محددة المهر الذي ستقبل به، في حال تقدم أحد للزواج منها.

وأعلنت أنها ”لن تقبل بمهر أقل من 250 ألف ريال، وبيت باسمها“، في حين لفتت إلى أنها ”تحب الرجل الذي يدللها“.

وقالت في فيديو عبر حسابها في ”تيك توك“ إنها ”تحب الرجل الذي يقبل قدميها، طوال الوقت، ويفعل لها كل شيء، ويتابع جميع طلباتها حين تكون مرهقة“.

وأثار مقطع الفيديو، تساؤلات متابعين، بشأن خروج مشاعل القحطاني من السجن، وذلك بعد القبض عليها من قبل الجهات الأمنية، في أغسطس/ آب من العام الماضي.

وعبر حساب لمشاعل القحطاني، يكشف أن نشاطها عليه يعود إلى قبل 6 أيام فقط.

وكانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على القحطاني؛ بعد إساءتها إلى رجل أمن.

وأعلنت وزارة الداخلية، في حينها، عن اتخاذها إجراءات ضد مواطنة، بعد تلفظها بألفاظ مسيئة بحق رجل أمن، وكشف المتحدث باسم شرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس عبر حساب ”سناب الداخلية“، أن المرأة، التي ظهرت في مقطع فيديو متداول، هي مواطنة سعودية في العقد الثالث من العمر، وتمت إحالتها إلى النيابة العامة.

وأضافت ”الداخلية“ في بيانها أن ”المرأة حاولت منع رجل الأمن من مخالفتها أثناء تأديته مهامه في تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية للحدّ من انتشار فيروس كورونا“.