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منوعات

السفير الأمريكي في إسرائيل يوجه رسالة للمطربة التي رفضت مصافحة بايدن (فيديو)
تاريخ النشر: 19 يوليو 2022 11:17 GMT
تاريخ التحديث: 19 يوليو 2022 11:50 GMT

السفير الأمريكي في إسرائيل يوجه رسالة للمطربة التي رفضت مصافحة بايدن (فيديو)

وجه السفير الأمريكي في إسرائيل رسالة إلى المطربة الإسرائيلية يوفال دايان، التي رفضت مصافحة الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال زيارته لإسرائيل قبل أيام. وبحسب مقطع

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المصدر: فريق التحرير

وجه السفير الأمريكي في إسرائيل رسالة إلى المطربة الإسرائيلية يوفال دايان، التي رفضت مصافحة الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال زيارته لإسرائيل قبل أيام.

وبحسب مقطع فيديو نشرته هيئة البث الإسرائيلية على حسابها بموقع تويتر، اليوم الثلاثاء، فقد قال السفير الأمريكي توماس نايدز موجها حديثه للمغنية الإسرائيلية: ”إن الرئيس جو بايدن يشعر بالامتنان لك لأنك كنت وفية لمعتقداتك (الدينية)“.

 

وكانت المطربة يوفال رفضت مصافحة الرئيس الأمريكي جو بايدن بعد أن مد يده إليها لمصافحتها، عقب إحيائها حفلا حضره خلال زيارته الأخيرة لإسرائيل.

وصافح بايدن أحد المتواجدين على منصة الحفل لكنه عندما تقدم لمصافحة المطربة، رفضت مد يدها، وقامت بعمل حركة السلام بيدها مع انحناءة خفيفة برأسها.

ولاحقًا كشف الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ لنظيره الأمريكي أن يوفال دايان بصفتها امرأة يهودية ملتزمة تتجنب الاتصال الجسدي المباشر مع الرجال، ومنه المصافحة.

وخلال تصريح للقناة السابعة الإسرائيلية أوضحت المطربة أنها لم تكن تقصد عدم احترام الرئيس الأمريكي عندما رفضت المصافحة، لكنها كانت قد نبهت قبل الحفل أنها لن تستطيع مصافحة أفراد من الرجال.

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