السفير الأمريكي في إسرائيل يوجه رسالة للمطربة التي رفضت مصافحة بايدن (فيديو)

وجه السفير الأمريكي في إسرائيل رسالة إلى المطربة الإسرائيلية يوفال دايان، التي رفضت مصافحة الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال زيارته لإسرائيل قبل أيام.

وبحسب مقطع فيديو نشرته هيئة البث الإسرائيلية على حسابها بموقع تويتر، اليوم الثلاثاء، فقد قال السفير الأمريكي توماس نايدز موجها حديثه للمغنية الإسرائيلية: ”إن الرئيس جو بايدن يشعر بالامتنان لك لأنك كنت وفية لمعتقداتك (الدينية)“.

סערת לחיצת היד | שגריר ארה"ב ליובל דיין: ביידן היה אסיר תודה שהיית נאמנה לאמונה שלך@shani_na pic.twitter.com/TexY9zmOGX — כאן חדשות (@kann_news) July 19, 2022

وكانت المطربة يوفال رفضت مصافحة الرئيس الأمريكي جو بايدن بعد أن مد يده إليها لمصافحتها، عقب إحيائها حفلا حضره خلال زيارته الأخيرة لإسرائيل.

وصافح بايدن أحد المتواجدين على منصة الحفل لكنه عندما تقدم لمصافحة المطربة، رفضت مد يدها، وقامت بعمل حركة السلام بيدها مع انحناءة خفيفة برأسها.

المغنية الإسرائيلية يوفال دايان تضع #بايد في موقف محرج بعد أن رفضت مصافحته بسبب معتقدات دينية يهودية بحسب وسائل إعلام إسرائيلية#إرم_نيوز #Biden pic.twitter.com/ADJw6mszXR — Erem News – إرم نيوز (@EremNews) July 14, 2022

ولاحقًا كشف الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ لنظيره الأمريكي أن يوفال دايان بصفتها امرأة يهودية ملتزمة تتجنب الاتصال الجسدي المباشر مع الرجال، ومنه المصافحة.

وخلال تصريح للقناة السابعة الإسرائيلية أوضحت المطربة أنها لم تكن تقصد عدم احترام الرئيس الأمريكي عندما رفضت المصافحة، لكنها كانت قد نبهت قبل الحفل أنها لن تستطيع مصافحة أفراد من الرجال.