شهاب ملح يوجه رسالة لـ"أعدائه" ويستعرض أملاكه

وجه المشهور الإيراني شهاب مرتضى غفوري، الشهير بـ“شهاب ملح إنستغرام“، رسالة مطولة لمن أسماهم ”أعداءه“ في فيديو بثه عبر حسابه في ”سناب شات“.

وقال شهاب ملح، في مطلع الفيديو، إن ”الجميع شاهد منه خلال الفترة الأخيرة، سلوكيات جيدة وأخرى سيئة“، مبررا أن ”كل إنسان يخطئ ويتعلم من خطئه“.

وأوضح أن عمره ”لا يتجاوز 21 عاما“، و“كل يوم يتعلم درسا جديدا“، لافتا إلى أن ”محبيه كثيرون وبعض الأشخاص فقط يكرهونه“، بحسب تعبيره.

وشدد على أن ”الصورة التي يظهر بها عبر مواقع التواصل، والاتهامات التي تلاحقه بإثارة الجدل والمشاكل، غير صحيحة، وأن حقيقته خارج مواقع التواصل مختلفة تماما“. لكنه حذر أولئك الذين يحاولون أذيته، مؤكدا أنه ”قادر على تدميرهم“، مبينا في ذات الوقت أنه ”شخص معطاء بلا نهاية وطيب جدا مع أصدقائه“.

وأكد شهاب ملح أن ”سبب ظهوره دائما بمظهر سيئ في مواقع التواصل، يعود إلى أن من يخلقون المشاكل معه، يفعلون ذلك من (تحت الطاولة)، ثم يخرجون على حساباتهم في مواقع التواصل بمظهر الأبرياء، في حين يبدو أنه هو المسيء لهم، نظرا لعدم قدرته على (التمثيل)“، على حد قوله.

وأعلن المشهور الإيراني، أنه ”سيفتح صفحة جديدة في حياته“، لافتا إلى أنه ”منذ كان في الـ17 من عمره، وهو في خلافات مع من أسماهم (الكبار)“، مضيفا ”رغم أنهم أكبر مني سنا بكثير، إلا أنهم دأبوا على محاربتي“، مرجعا ذلك إلى ”نجاحه“.

وعلق في معرض حديثه: ”كلهم يتابعوني الأكثر مشاهدة أنا، وايد قاهر ناس أنا، حيل قاهرهم، بالنسبة لهم أنا شخصية حيل مستفزة أنا، بس أقعد أقول يالله أنا الكبار حاطين راسهم براسي وأنا ياهل (..)“.

ووصف شهاب ملح بعض المشاهير بـ“الزبالة“، داعيا من ”يكرهه“، إلى ”الجلوس معه على الطاولة نفسها، كيف يتعرفوا عليه بشكل صحيح“. مضيفا أن ”من يكرهه سيحبه، حين يتعرف عليه عن قرب“.

وألمح شهاب ملح إلى أن ”هناك من حاول دفعه لاعتزال مواقع التواصل، وحاول تدميره بكل الطرق الممكنة“.

وهاجم المشهور الإيراني، بعض المشاهير، مؤكدا أن ”حياتهم خلف الكواليس (مزبلة)“، على حد وصفه، بينما هو يكشف جميع تفاصيل حياته في مواقع التواصل.

وقال متابعا حديثه: ”أنا زين، ترى أنا أخاف الله، أنا ما أفضح بنات الناس، بس فيه ناس يستاهلون (..)“.

واتهم بشكل غير مباشر بعض المشاهير، بالاعتماد على (غسيل الأموال) للتكسب، في حين اتهم مشهورات بأنهن ”يقمن علاقات مع أثرياء، طمعا بأموالهم“.

ولاحقا، كشف المشهور الإيراني عن حجم أملاكه، معلنا أنه ”يمتلك فيلا من 3 أدوار في دبي، و3 شقق في العاصمة طهران“.

وأكد “ أن لديه مشروعين في الكويت“، متابعا أن ”هناك مفاجأة قريبة ستصدم الكثيرين“.

وعلق بالقول: ”وإن شاء لله قريب شي رح تنصدمون إني خذيته، شي جدا رح يعور قلب اللي يكرهوني (..)“.

ووجه نصيحة لـ“الفاشنيستات“، دون أن يحدد من يقصد بكلامه، إذ قال: ”نصيحة لبعض الفاشنيستات، الخروف ما رح يدملك، خلك عشغلك، خليك اعلاناتج واستمتعي بخروفك“.

واتهم العديد من المشاهير بـ“تزييف“ حياتهم، بادعاء ثرائهم.

وردا على من يتهمونه بالكذب بشأن أملاكه، نشر شهاب ملح، مقاطع فيديو لفيلته في دبي، ومقاطع فيديو وصور لإحدى شققه في طهران.

كما عمد المشهور الإيراني إلى تصوير ”الأموال“ التي بحوزته، واستعراضها، خلال تواجده في السيارة مع زوجته.