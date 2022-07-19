عبدالرحمن الشهري يكشف عن "خيانة" صديقه له

روى مشهور مواقع التواصل الاجتماعي السعودي عبدالرحمن الشهري، ما سماها ”خيانة“ أحد أصدقائه له، بعد أن أقدم على سرقة سيارته ”فيراري“.

وبث المشهور ”الشهري“ مقطع فيديو عبر حسابه في ”سناب شات“، كشف فيه أن ”صديقا له أخذ مفاتيح سيارته الـ(فيراري) دون علمه“، لافتا إلى أنه ”لا يعرف إن كانت هذه هي المرة الأولى التي أقدم فيها على ذلك الفعل“.

وقال إن ”صديقه استغل فترة نومه، لأخذ مفاتيح سيارته“، لافتا إلى أنه ”اضطر للكشف عما فعله، بعد أن تعرض لحادث في السيارة“.

وتابع عبدالرحمن الشهري أنه ”لا يعرف كيف وقع الحادث تحديدا، إلا أنه ربما كان صديقه يقود بسرعة عالية جدا، إضافة إلى أن مكابح السيارة بحاجة إلى تعامل خاص“، بحسب تعبيره.

وأضاف أن ”ما حدث كشف له حقيقة صديقه، وأنه شخص لا يؤتمن“، مشيرا إلى أنه ”تعلم درسا آخر، وهو أن السيارة لم تكن من نصيبه“.

وأكد المشهور السعودي أن ”السيارة تحطمت بالكامل بفعل الحادث“، مشددا على أن ”التأمين لم يقم بتعويضه، لأنه لم يقم بتسجيل سيارته في التأمين، خاصة أنه اشتراها قبل مدة قصيرة من الواقعة“.

ونشر ”الشهري“ صورة للسيارة بعد الحادث.

بدوره، نفى أحد الحسابات الإخبارية، صحة ما أورده عبدالرحمن الشهري، مبينا أن ”الشهري لفق القصة، ليتهرب من أصل الواقعة“.

وأكد أن ”الشهري“ هو من كان يقود سيارته بنفسه، قبل أن يتسبب بالحادث. وبرر سبب رفض التأمين تعويضه، بأن ”عبدالرحمن الشهري كان يقود دون وعي“، فيما لم يوضح إن كان يقصد أنه كان ”مخمورا“.

وعلق صاحب الحساب في تغريدة له عبر ”تويتر“: ”جميع ما يتداول عن قصة حادث سيارة عبدالرحمن الشهري وأن صديقه أخذها من غير علمه وصدمها، غير صحيح.. الصحيح أن عبدالرحمن الشهري هو اللي كان يقود السيارة في حالة غير طبيعية وبسرعة عالية وتعرض لحادث مروري ورفص التأمين التعويض بسبب القيادة تحت تأثير ..“.