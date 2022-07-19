هند القحطاني تعاتب شقيقتها لـ"قطع علاقتها بها"

عاتبت مشهورة مواقع التواصل السعودية، المقيمة في الولايات المتحدة، هند القحطاني، شقيقتها زينب، بعد أن قطعت تواصلها معها.

ووجهت هند القحطاني رسالة لشقيقتها زينب، عبر فيديو بثته في حسابها بـ“سناب شات“، مؤكدة أن ”شقيقتها ستسمع الفيديو“.

واستنكرت ”القحطاني“، توقف شقيقتها عن التواصل معها، منتقدة تصرفها، معلقة أنهما ”كانتا كتوأمين في روحيهما، وعرفنا معا لحظات الحزن والفرح والألم“.

وقالت في مطلع حديثها ”أوجه لاختي الملعونة زينب، الله يلعنك يا زينب الله يلعنك، بتشوفيني بهاي السنابات، يا ملعونة ما تكلميني ولا تتواصلين معي؟ أنا اختك حبيبتك، اللي أسرارك كلها عندي وأسراري كلها عندك (..)“.

وتساءلت إن كانت شقيقتها زينب، قطعت علاقتها بها، بضغط من إخوانها، معلقة: ”(..) عيالي ما اشتقتيلهم، عيالي اللي بعد ما وصلنا أمريكا تتواصلين معهم كنتي بتحبينهم، (..) قطعتيني عشان ترضين إخوانك، قليلي بس قطعتيني شو سوولك حطوك عراسهم من فوق؟، أبا أعرف إيش السبب، عيالي اللي كنتي تنجننين فيهم، خلاص ما عاد يعنولك شيّ؟“.

وسبق أن وجهت هند القحطاني رسالة لوالدتها أيضا، تزامنا مع عيد الأم في مارس/ آذار الماضي.

وبكت القحطاني خلال الفيديو الذي تداوله نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، على نغمات أغنية الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب الجديدة ”بحبك يا أمي“.

وقالت هند القحطاني في الفيديو ”تذكرت أمي.. اشتقت إليها.. إنتي عارفة يا أمي إني ما أقدر آجيكي“.

ولم تكشف القحطاني أي تفاصيل عن سبب ابتعادها عن أمها، خلال الفيديو؛ ما جعل نشطاء التواصل الاجتماعي يتساءلون عن سبب عدم ذهابها لأمها، خاصة أنها لم تتحدث عنها قط، ودائما ما تخفي أي تفاصيل تخصها.