المشهور سعود القحطاني يعلن اختراق حسابه في "تيك توك" وسرقة 220 ألف دولار

أعلن مشهور ”التيك توك“ السعودي سعود القحطاني عن اختراق حسابه مرتين على الأقل، وذلك رغم تأمينه الحساب بشكل موثق.

وعلق ”القحطاني“ في مقطع فيديو بثه عبر حسابه في ”سناب شات“، مؤكدا أنه بعد ”اختراق حسابه لأول مرة، قام بتأمينه على درجة عالية، ووضع أرقاما جديدة من المستحيل التعرف عليها“.

وأكد أنه ”فوجئ لاحقا باختراق حسابه مرة أخرى، رغم درجة التأمين العالية“، لافتا إلى أنه ”لا يستطيع أن يفهم كيف حصل ذلك“.

واتهم سعود القحطاني شركة ”تيك توك“ بالتواطؤ، مبررا أنه من ”المستحيل أن يتم اكتشاف أرقامه السرية بهذه البساطة، إلا في حال كان هناك موظف قام بالتعاون مع الـ(هكر)، وتقديم المعلومات له“.

ووجه ”القحطاني“ تهديدا لشركة ”تيك توك“، معلنا أنه ”سيمحنهم فقط مدة 24 ساعة لحل مشكلته، وإعادة حسابه، قبل أن يتصرف بطريقته“.

ولم يحدد سعود القحطاني الإجراءات التي سيتخذها في حال لم تقم الشركة بحل المشكلة.

وألمح المشهور السعودي إلى سرقة كل ما في حسابه من أموال، دون أن يشير إلى حجم المبلغ.

لكن متابعين تداولوا منشورا، يعود إلى أحد الحسابات التي قيل إنه لـ“الهاكر“، وقد أعلن أنه قام باختراق حساب سعود القحطاني، وسرقة كل المبلغ، وقدره 221,200 دولار، أي قرابة 800 ألف ريال.

وتعاطف عدد من المستخدمين مع ”القحطاني“ مستنكرين سرقة حسابه.

وشكك ”طلال“ بدوره، بوجود أحد قدم المعلومات: ”#كل_شي_الا_سعود اتوقع والله واعلم مشرف في التيك توك يسرب معلومات لازم الشركه تلتفت لهشي وحسبي الله ونعم الوكيل“.

وانتقدت مستخدمة شركة ”تيك توك“: ”شركة التيك توك جدا سيئة في حماية الحسابات شاطرة في الحظر وسيئة في الحماية لكن اللي سرق سعود وتعاون عليه الله يجعلها ما تكفيكم في علاج“.

ووجه ”فهد“ انتقادات“: ”اللي يصير لسعود حرام والله، يتعب في البثوث واذا بث يبث من قلب ويحرق عمره عشان يسعد متابعينه، وبالاخير الشركة زباله ما تعرف تحمي اللي رافعين شركتهم! لو خسروا سعود راح تخسر الشركه بكبرها“.

وعلقت ”عليا“: ”حساب #سعود_القحطاني في التيك توك تعرض للاختراق والهكر سرق منه 820 ألف ريال الله يعوضه خير زعلني الخبر والله“.

وكتب آخر: ”مهزلة صايرة وشركة التيك توك السبب وين الحماية الهكر يدخل ويسرق الحساب بكل برود وهي تقعد يومين عشان ترده؟؟“.

يذكر أن عدد متابعي سعود القحطاني عبر حسابه في ”تيك توك“، يفوق مليون متابع.