المخرج يوسف رزق يهاجم ابنه سليمان بسبب أنجلينا جولي

أهان المخرج السوري يوسف رزق نجله الفنان الشاب سليمان رزق بسبب رغبته بالزواج من نجمة هوليوود أنجلينا جولي، واتهمه بالفشل في كل أموره.

وأثار الممثل السوري الشاب سليمان رزق مؤخرا جدلًا واسعا بسبب طلبه الزواج من نجمة هوليوود أنجلينا جولي، مشيرًا إلى أنه أخذ موافقة والدته.

ونشر يوسف رزق صورة تجمع بينه وبين ولده عبر حسابه الشخصي على فيسبوك وعلق عليها قائلا: ”بدك أنجلينا جولي يا روح أمك مو لنشلك الحفوضه ونفطمك.. كلو فاشل فيه من غير مظلة يوسف رزق وعباءته“.

ويبدو أن المخرج السوري لم يقصد توجيه الإهانة إلى نجله وحسب، بل قصد توجيهها إلى طليقته ووالدة نجله الفنانة أمانة والي.

وتصدر اسم ابن المخرج يوسف رزق محركات البحث على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية؛ بسبب تصريحاته التي رأى فيها البعض بحثًا عن ”الترند“.

وقال ”رزق“ خلال لقاء مصور مع قناة ”كيوميديا“ إنه يحب أنجلينا جولي للغاية، ويريد الزواج منها، طالبًا من الجمهور دعمه وذكرها في تعليقاتهم لعلها ترد على طلبه.

وأضاف الممثل الشاب أنه لا يكترث بفارق العمر بينهما، وأن أهم شيء هو الحب، وهو على يقين بأنه يحبها كثيرًا، مشيرًا إلى أنه يوافق أن يعيش بجانبها حتى وإن كانت ستتبناه.

ولم ينكر الممثل السوري ما جاء في بعض الاتهامات أنه يتحدث عن أنجلينا جولي سعيًا وراء ”الترند“، مؤكدًا أنه يسعى إلى أن يتصدر طلبه ”الترند“ حتى يحصل على اهتمام وسائل الإعلام العالمية ويصل طلبه إلى أنجلينا جولي.

وشارك ”رزق“ جزءًا من اللقاء المصور عبر خاصية القصص المصورة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي ”إنستغرام“، مطالبًا الجمهور بالدعم حتى يصل صوته إليها.

جدير بالذكر أن الممثل سليمان رزق اشتهر بحديثه الدائم عن أنجلينا جولي والتغزل بجمالها في صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي، وفي اللقاءات التلفزيونية التي يجريها.