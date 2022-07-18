"شمس الأسطورة" تكشف عن مفاجأة في علاقتها بطليقها تركي القرني

كشفت الفنانة السعودية المعروفة بـ ”شمس الأسطورة“ عن مفاجأة في علاقتها بطليقها تركي القرني، موضحة أن عودتها الأخيرة له قبل طلاقهما كانت بطلب منه، بعد أن تمت خطبتها من شخص آخر.

وجاء رد شمس الأسطورة بعد إهانتها من قبل إحدى متابعاتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث نشرت تعليق إحدى متابعتها الذي جاء فيه: ”زي ما ذليتي نفسك ورجعتِ لطليقك وخطبتيه تاني ليكي.. وشوفيكي يا لطيف تطلقتي منه.. والحين مسوية نفسك الكل ميت عليكِ ويجري وراك ويبغاك.. على إيش وحدة زي الرجال“.

وردت شمس الأسطورة على التعليق المهين من خلال الفيديو الذي نشرته قائلة ”خذي المفاجأة لكِ ولكل الفانز.. أنا لما طلبت من تركي يرجعني هو اللي طلب يرجعني“.

وأضافت: ”تركي لما شافني انخطبت لشخص ثاني بعد ما طلقني.. هو كلمني وطلب أرجع ويرجع علاقتنا.. وأنا اللي كنت مترددة عشان الأسباب اللي تطلقت منها أول“.

وتابعت: ”هو اللي طلب يرجعني بترجي وإصرار وأنا اللي كنت مترددة.. بس عشان أرفع راسه قدام الناس وأمه والعالم كله.. قلت رجعني يا تركي.. بس تركي اللي طلب يرجعني أول“.

ومؤخرا نشرت شمس الأسطورة صك طلاقها من تركي القرني، بعد اتهامها بالكذب من أجل ”الترند“، وأنها لم تطلق.

وكانت اتهامات قد طالت الفنانة شمس الأسطورة بالكذب واختلاق قصة طلاقها من تركي القرني سعيا خلف الترند.

وظهرت شمس الأسطورة في مقطع فيديو عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي ونشرت ”صك طلاقها“، لتنفي الاتهامات التي وجهت إليها.

وانتقدت ”الأسطورة“ ما تم تلفيقه إليها، مشيرة إلى أن حياة المشاهير أصبحت مستباحة للجميع.

وظهر ”تركي“ مؤخرا، في فيديو عبر حسابه الشخصي على ”سناب شات“ وتحدث عما يشاع حول انفصاله عن شمس الأسطورة.

وقال ”خليني اختصر لكم حاجة، علشان ترتاحوا، أعترف لكم بحبي لشمس، ما هلاقي زوجة مرة ثانية زي شمس، وإذا ما رجعنا أنا وشمس مرة ثانية أنا ما هتزوج ثاني، وهعيش حياتي عازبًا، ريحوني واستريحوا“.

ونشرت ”الأسطورة“ فيديو القرني، عبر حسابها على ”سناب شات“ وعلقت عليه ”وصلني هذا الفيديو من حساب تركي علشان ترتاحوا زي ما قال، وتعرفوا أن تركي مو هو إللي كان يبغى الطلاق، وللعلم أنا خلاص استلمت صكي، يعني مو فيلم زي ما بعضكم يقول“.