يعقوب بوشهري يثير الجدل بالكشف عن مواصفات فتاة أحلامه

أثار مشهور مواقع التواصل الاجتماعي الكويتي يعقوب بوشهري الجدل بعدما أفصح عن مواصفات الفتاة التي يرغب الزواج منها، مشترطا أن تشبهه في كل شيء.

وقال بوشهري في فيديو نشره عبر حسابه الشخصي على سناب شات: ”هي من واجباتها إنها تدير بالها عليك وتكون عمود بيتك، أي راجل متزوج لازم مراته لو شافته مو حالق تسأله حبيبي ليه مو حالق.. لازم تهتمي في زوجك، اشتري له ماكينة للحلاقة، رتبيه“.

وعن مواصفات الفتاة التي يريد الزواج منها، أضاف: ”أنا وايد أحب الترتيب أحب النظافة، هذا شيء يأزمني، لأني ما لاقي إنسانة تنفع تكون نفسي.. واحد يقولي راحت عليك.. ليش راحت عليا، أنا آسف لكل راجل كنت أشوفه في الأربعين وأقول عليه كهل، لأن إحنا عيال“.

ومؤخرا أدانت محكمة الجنح المستأنفة في الكويت بوشهري، وألغت حكم براءته من تهمة الإساءة إلى الإعلامي عبدالله غازي المضف، نائب رئيس تحرير صحيفة ”القبس“ المحلية.

وقررت المحكمة تغريم بوشهري 5000 دينار كويتي (16 ألف دولار)، وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة لتعويض الشاكي مدنياً وأدبياً، وفق ما ذكرته حسابات إخبارية محلية، منها حساب ”أمن ومحاكم“ المعني بنقل أحدث أخبار الأمن والقضاء.

وكانت محكمة الجنح قد أصدرت، في مارس/آذار 2021، حكماً ببراءة بوشهري في القضية التي أقيمت ضده إثر خلافات بينه وبين المضف، وبدأ الخلاف بين بوشهري والمضف في سبتمبر/أيلول 2020، حين أعلن بوشهري بمقطع فيديو نشره عبر حسابه في ”سناب شات“ فض الشراكة التجارية مع المضف؛ بسبب استيائه مما وصفه بطريقة تعاطي صحيفة ”القبس“ مع قضية اتهامه بغسيل الأموال.

وطالب بوشهري حينها المضف، الذي تجمعه به شراكة بمطاعم، بإعادة أمواله إليه دون أرباح، معلنا قطع علاقته به نهائيا، ورد المضف على اتهامات وهجوم بوشهري آنذاك بمقال نشرته صحيفة ”القبس“، مؤكدا ”قيامه بواجبه المهني وعمله الصحفي بنشر خبر غسيل أموال المشاهير انطلاقا من مسؤوليته الوظيفية والوطنية وبعيداً عن الاعتبارات الشخصية“.

وبعد هجوم لاذع من بوشهري، تقدم المضف بشكوى ضده مؤكدا آنذاك أن ”الشكوى المقامة منه على بوشهري لا علاقة لها إطلاقا بحرية الرأي والتعبير، وإنما جاءت بسبب الإساءة التي تعرضت لها أسرته من بوشهري إثر الخلاف الشخصي بينهما“.