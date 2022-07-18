من هو المخرج العماني الراحل أنيس الحبيب؟

توفي المخرج العماني المعروف أنيس الحبيب، الإثنين، عن عمر ناهز 50 عاما، خصص منها نحو 3 عقود لعمله في الإخراج التلفزيوني والإذاعي والسينمائي.

وأعلنت وسائل إعلام محلية وحسابات إلكترونية عن وفاة الحبيب، الذي نعاه إعلاميون وفنانون من السلطنة وخارجها بعبارات مؤثرة، عبروا فيها عن صدمتهم بوفاته المفاجئة.

ولد الراحل الذي يعرف عن نفسه عبر حسابه في ”تويتر“ بأنه ”كبير مخرجي الدراما في قطاع الإنتاج الدرامي“، في مايو/ أيار 1972، درس في الكويت حيث التحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية، وحصل على شهادة بالتمثيل والإخراج، 1994.

بدأ الراحل عمله الفني قبيل تخرجه من المعهد، حيث عمل في 1992 مساعد مخرج في برنامج ”مدينة الأطفال“، كما شارك في العام ذاته بالتمثيل في مسلسل ”سوالف“ الذي أخرجه حسن أبو شعيرة، ثم عمل ممثلا ومخرجا منفذا في مسلسل ”عمان في التاريخ“ وهو مسلسل تاريخي ألفه أشرف توفيق وبريهان قمق وأخرجه حسن أبو شعيرة، وتمثيلية ”المناطحة“ التي ألفها وأخرجها خالد الزدجالي.

وفي 1997 اتجه الحبيب إلى عالم الإخراج، وأخرج أعمالا تلفزيونية عدة منها مسلسلات ”أحلام رباع“ 1997، و“ينابيع الأمل“ 1999، و“إنسان من زمن المستحيل“ 2001، و“بانتظار المطر“ 2010، و“إنسان من هذا الزمان“ 2011، و“في بيتنا قاضي“ 2014، و“حارة الأصحاب“ 2018.

كما شارك الراحل بالتمثيل في فيلم ”ليلة القبض على الوزير“ 1993، وهو فيلم كويتي كوميدي شارك فيه نجوم خليجيون وعرب، منهم الفنان المصري الراحل يونس شلبي، ومحمد العجيمي، وزهرة الخرجي، وأحمد السلمان، ومحمد المنيع، وأخرجه عبدالله السلمان.

وأشرف الراحل فنيا ودراميا على أعمال فنية عدة منها: مسلسل ”دنيا الألم“، ومسلسل ”دين ودنيا“، ومسلسل ”ناس وناس“، جميعها تم إنتاجها 2012، كما شارك في القراءات والنقد للعديد من الأعمال الدرامية والسينمائية، إضافة إلى مشاركته في 2018 كعضو بلجنة الفرز الأولي لمجال الأفلام القصيرة بالدورة السابعة من جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب.