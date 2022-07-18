وفاة المخرج العُماني أنيس الحبيب

غيّب الموت، اليوم الإثنين، المخرج أنيس الحبيب، أحد أشهر المخرجين في سلطنة عمان، عن عمر يناهز 50 عامًا، بعد مسيرة طويلة استمرت 3 عقود في عالم الإخراج.

ونعى إعلاميون وفنانون من السلطنة وخارجها المخرج الراحل، بعبارات مؤثرة عبّروا فيها عن صدمتهم بوفاته المفاجئة.

ودشن المدونون وسمًا حمل اسم المخرج الراحل الذي حرصت وسائل الإعلام المحلية على استضافة زملائه وفنانين شاركوه في أعمال أخرجها للحديث عن أعماله التي أخرجها طيلة 30 عامًا.

ونعى حساب ”جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب“ المخرج الراحل، الذي كان عضوًا بلجنة الفرز الأولي لمجال الأفلام القصيرة في الدورة السابعة من الجائزة عام 2018.

تتقدّم #جائزة_السلطان_قابوس_الثقافة_والفنون_والآداب بخالص التعازي لأسرة المخرج المغفور له بإذن الله #أنيس_الحبيب pic.twitter.com/AKRh6nb6FQ — جائزة السلطان قابوس (@sqaward) July 18, 2022

وقال إسحاق بن سالم السيابي‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ نائب رئيس مجلس شورى سابق: ”لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. خالص العزاء لأسرة المغفور له بإذن الله تعالى #انيس_الحبيب عرفت هذه الشخصية مثل الكثير من أبناء الوطن من خلال@OmanTVGeneral أسأل الله له الرحمة والمغفرة والعتق من النار. كما أسأل الله أن يلهم أهله الصبر والسلوان“.

لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون.

خالص العزاء لأسرة المغفور له بإذن الله تعالى #انيس_الحبيب

عرفت هذه الشخصية مثل الكثير من ابناء الوطن من خلال @OmanTVGeneral

اسأل الله له الرحمة والمغفرة والعتق من النار.كما اسأل الله ان يلهم أهله الصبر والسلوان. — اسحاق بن سالم السيابي(حساب شخصي) (@ishaqsiabi) July 18, 2022

وقالت الفنانة وعضو جمعية السينما والمسرح مرفت نصر: ”أستاذنا الغالي أبو حبيب #في_ذمة_الله المخرج #انيس_الحبيب رحمك الله وغفر لك والله يصبر عائلتك عملنا سويا وعرفناك عن قرب كنت أخ للجميع، تعزيتي لعائلته وأبنائه ولجميع الأسرة الفنية“.

استاذنا الغالي ابو حبيب #في_ذمة_الله

المخرج #انيس_الحبيب

رحمك الله وغفر لك والله يصبر عائلتك

عملنا سويا وعرفناك عن قرب كنت اخ للجميع ،،

تعزيتي لعائلتة وابنائة ولجميع الاسره الفنيه

وأن لله وأن الية راجعىون 💔 pic.twitter.com/JjroI58vsO — -مرفت نصرMERVAT Nasser..Ⓜ️ (@mervat_naser) July 18, 2022

وكتب الفنان صلاح الزدجالي: ”وداعًا الغالي أبو الحبيب رحمك الله وأسكنك فسيح جناته وصبر أهلك ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي القدير“.

وداعاً الغالي أبو الحبيب رحمك الله وأسكنك فسيح جناته وصبر أهلك ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي القدير #انيس_الحبيب pic.twitter.com/30W0Q72LtO — صلاح الزدجالي (@salahzadjali) July 18, 2022

وأشاد الإعلامي والشاعر حميد البلوشي بالمخرج الراحل، قائلًا: ”باستعجال ..كان يفتح بابًا خشبيًا متهالكًا قريبًا من مكتبة الأرشيف ليأخذ نَفَسًا من الدخان في الهواء الطلق ثم يعود إلى (سالم علي منصور) في غرفة المونتاج رقم 4 ليكملا توليفة مسلسله ! بابتسامةٍ-مكتومة ساخرة- كان #انيس_الحبيب حبيبًا للمشاهد والطموحات التي لم تظهر كلها ! رحمة الله تغشاك“.

باستعجال ..كان يفتح باباً خشبياً متهالك قريب من مكتبة الأرشيف ليأخذ نَفَساً من الدخان في الهواء الطلق ثم يعود إلى (سالم علي منصور) في غرفة المونتاج رقم 4 ليكملا توليفة مسلسله !

بابتسامةٍ-مكتومة ساخرة-كان #انيس_الحبيب حبيباً للمشاهد والطموحات التي لم تظهر كلها !

رحمة الله تغشاك🤲🏼 pic.twitter.com/k0o9tst7V1 — حميد البلوشي (@hameedalbloushi) July 18, 2022

واستذكر الإعلامي والفنان سالم داهم وقوفه أمام كاميرات المخرج الراحل، قائلًا: ”لا حول ولا قوة إلا بالله، رحم الله المخرج القدير أنيس الحبيب، تشرفت بتمثيل أحد المشاهد في مسلسل دهاليز وكان هذا المسلسل من إخراجه“.

لاحول ولاقوة الا بالله ، رحم الله المخرج القدير انيس الحبيب

تشرفت بتمثيل احد المشاهد في مسلسل دهاليز وكان هذا المسلسل من اخراجه 🙏🏻💔 #أنيس_الحبيب pic.twitter.com/nARX6rPCFN — سالم داهم (@sl1993m) July 18, 2022

وقالت الممثلة البحرينية شيماء سبت: ”ببالغ الأسى والحزن وبقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره تلقينا نبأ وفاة أخينا وزميلنا الأخ العزيز المخرج العماني #انيس_الحبيب داعين الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان“.

إنا لله وإنا إليه راجعون ببالغ الأسى والحزن وبقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره تلقينا نبأ وفاة اخينا وزميلنا الاخ العزيز المخرج العماني #انيس_الحبيب داعين الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. الله يرحمه ويغفر له ويعفو عنه ويسكنه فسيح جناته#عمان #مسقط pic.twitter.com/AvrUoxu1rE — شيماء سبت // Shaima Sabt (@shaimasabt) July 18, 2022

يشار إلى أن الراحل بدأ مسيرته الفنية، منذ مطلع تسعينيات القرن الماضي، حيث شارك في بداياته كممثل، ثم عمل كمخرج للعديد من الأعمال التلفزيونية والإذاعية والسينمائية.