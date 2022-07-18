الفنانة عائشة الكيلاني تظهر بملامح مختلفة بعد إجراء عمليات تجميل

بعد سنوات من الغياب والاختفاء عن الساحة الفنية، عادت الفنانة المصرية عائشة الكيلاني لاهتمامات نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، خاصة بعد تغير ملامحها بشكل لافت، بسبب عمليات التجميل، إلى جانب قصة الشعر.

وتحدث معلقون على مواقع التواصل الاجتماعي بأن عائشة الكيلاني أجرت قرابة 30 عملية تجميل خلال السنوات الماضية، الأمر الذي كان له أثره في تغير ملامحها.

وظهرت عائشة الكيلاني في الصور الحديثة لها لمن يعرفها، وكأنها فنانة أخرى تماما، حيث اعتاد الجمهور على شكلها المميز في كافة الأعمال الفنية التي قدمتها على مدار سنوات طويلة، وعرفت شعبيا خلال فترة عرض مسلسل ”أرابيسك“ بطولة الفنان صلاح السعدني، والفنانة هدى سلطان بـ“أم شافعي“، حيث كانت ملازمة لهدى سلطان في الكثير من لقطات المسلسل.

وعائشة الكيلاني تميزت في أعمالها بخفة ظلها، إلا أنها اختفت تماما عن الساحة الفنية على مدار سنوات مضت، وهو ما فسرته في تصريحات صحفية سابقة بأن المنتجين يلجأون للفنانات صغيرات السن-بحسب قولها.

والفنانة المصرية من مواليد العام 1954، وهي خريجة المعهد العالي للفنون المسرحية قسم التمثيل العام 1987، بعد حصولها على بكالوريوس المعهد العالي للخدمة الاجتماعية العام 1976.

وصرحت عائشة الكيلاني مسبقا، بأن المنتجين لايتواصلون معها للمشاركة في أي أعمال، رغم أنها لم تعتزل الفن، وهذا هو الوضع منذ 8 سنوات.

وأضافت أن جمهورها يتذكرها، حينما تتواجد في أي مكان، وهو الأمر الذي يسعدها كثيرا، في الوقت الذي أشارت فيه إلى أن قلة عدد المنتجين حاليا يرجع إلى الظروف الحالية بمختلف أسبابها.

وتحدثت أن آخر مشاركة فنية لها كانت منذ 13 عاما، مع الفنان أشرف عبد الباقي في مسلسل ”إسماعيل ياسين- أبو ضحكة جنان“ إنتاج العام 2009.

وعن موقفها من الاعتزال قالت: ”لماذا أعتزل، وأنا لدي طاقة وقدرة على العمل، المخرجون كانوا يتركونني أخرج كل طاقتي دون قيود، لثقتهم في قدراتي، وإما أن أكون موجودة بقيمتي الفنية أو أظل في بيتي أفضل“.

وذكرت أن أحد المسؤولين عن الأعمال الفنية أرسل لها 6 ورقات للمشاركة في عمل مع أحد الفنانين، وقال لها ”هتشتغلي مع الفنان فلان“، فكان ردها “ هو اللي هيشتغل معايا، أنا لي تاريخ“.