بعد 20 عاما على لقائهما الأول.. زواج جينيفر لوبيز وبن أفليك

ذكرت وسائل إعلام اليوم الأحد أن المغنية جينيفر لوبيز والممثل بن أفليك تزوجا في لاس فيغاس بعد أن جدد الثنائي المشهور قصة حب بعد ما يقرب من 20 عاما من أول لقاء بينهما.

ووفقا لوثيقة نشرها مكتب مسؤول السجلات في مقاطعة كلارك في ولاية نيفادا على الإنترنت، حصل الزوجان على رخصة زواج من المقاطعة بتاريخ السبت 16 يوليو/ تموز.

وذكر موقع (تي.إم.زد) الخاص بأخبار المشاهير أن الاثنين تزوجا، كما أوردت صفحة بيج سكس الخاصة بأخبار المجتمع في صحيفة نيويورك بوست النبأ ذاته.

ولم يتسن حتى الآن التواصل مع ممثل لأفليك للتعليق، كما لم يرد أحد على اتصالات هاتفية بوكالة الفنانين المبدعين التي تعمل معها لوبيز.

وعاد أفليك ولوبيز إلى بعضهما العام الماضي بعد ما يقرب من 20 عاما، وتمت خطبتهما في أبريل / نيسان من هذا العام.

وأصبح لوبيز وأفليك أكثر المشاهير الذين تداولت وسائل الإعلام أخبارهما في أوائل الألفية الثالثة بسياراتهما الفاخرة وخاتم خطوبة كبير من الألماس الوردي عيار 6.1 قيراط قدمه أفليك للوبيز، ولكنهما ألغيا حفل زفافهما فجأة في عام 2003 وانفصلا بعد بضعة أشهر.