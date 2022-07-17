الفنانة الكويتية شيماء علي تعلن حملها

أعلنت الفنانة الكويتية شيماء علي، اليوم الأحد، حملها للمرة الرابعة، مطالبة الجمهور بالدعاء لها.

جاء ذلك، في منشور أدرجته الفنانة، عبر حسابها الشخصي على موقع ”إنستغرام“ مرفقة بصورة أظهرتها ببطن منتفخ.

وقالت ”علي“: ”اللهم إنني استودعك جنيني الذي في رحمي، أنت الذي لا تضيع ودائعك يا الله، أحمدك على كثرة عطاياك، يارب أتمم عليَّ وارزقْ كل مشتاق، والله إنني أدعو لكم من كل قلبي ربي يرزقكم، دعواتكم لي“.



وانهالت المباركات والدعوات من متابعي ”شيماء“، معربين عن سعادتهم بهذا الخبر، كما تمنوا لها استكمال حملها على خير.

ولشيماء 3 أبناء، هم: بنتان (النور، الزين)، وولد اسمه (أحمد).

وتجدر الإشارة إلى أنها كشفت قبل عامين، عن تلقيها صدمة بشأن الخادمتين اللتين تعملان لديها في المنزل، مشيرة إلى أنها ”اكتشفت أنهما شاذتان جنسيًا“.

وقالت شيماء في فيديو وثقته عبر حسابها الشخصي على “سناب شات“: ”لم أكن أعرف بهذا الأمر إلا عندما طلبت هاتف واحدة منهما، وفوجئت بوجود صور لهما في أوضاع مخلة وصادمة“.

وأضافت: ”والله أخجل من الحديث في هذا الموضوع، اكتشفت أن الخادمتين تحبان بعضهما، أستغفر الله العظيم، تسافران سويًا وحياتهما سويًا“.

كما واجهت الفنانة الكويتية، اتهامات من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، في وقت سابق، بأنها تترك أطفالها للخادمات، ما أثّر على طريقة حديثهم.

لكننها دافعت عن نفسها أمام تلك الاتهامات، مشيرة إلى أن الخادمات اللاتي تتعامل معهن محل ثقة ومدربات على فنون تربية الأطفال، وأنهن لا يتحدثن مع أطفالها سوى باللغة الإنجليزية، وهو ما يدل على أنهم غير متأثرين بالخادمات، كما يشاع.

و“شيماء علي“ البالغة من العمر (40 عامًا)، ممثلة كويتية من أصل إيراني وهي شقيقة الممثل عقيل الرئيسي.

وبدأت التمثيل، العام 1990 في مسلسل ”دروب الشك“ واستمرت بلعب الأدوار الصغيرة إلى أن شاركت في مسلسل ”جرح الزمن“ العام 2001، والذي اعتبر انطلاقتها الحقيقية.