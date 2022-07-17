تعاطف واسع مع السعودي فيصل العرجاني بعد دخوله المستشفى

أثار الشاعر السعودي فيصل بن مدعث العرجاني أحد المتسابقين في برنامج الواقع، عبر قناة ”الواقع“، حالة واسعة من التعاطف، بعد أنباء عن مرضه وتصدر اسمه ترند تويتر كأكثر الأسماء تفاعلاً في السعودية.

ونشر حساب ”دعم فيصل العرجاني“ مقطعاً يظهر فيه المشهور السعودي راقداً على سرير العلاج في أحد المستشفيات، علق عليه بعبارة: ”الحمدلله على سلامة نجمنا، طهور وماعليه أي بأس“.

ويظهر العرجاني في المقطع وقد بدا عليه الإعياء وقال إنه يعاني من ارتفاع في ضغط الدم تسبب في نقله إلى المستشفى للعلاج، مشيراً إلى أنه حصل على غذيات وحبوب وأنه أصبح أفضل حالاً، موجهاً الشكر لكل من سأل عنه.

وعبر حسابه في ”سناب شات“ نشر العرجاني صورة له وهو محاط ومتصل بالأجهزة الطبية، علق عليها قائلاً: ”أبشركم أموري طيبة“.

وتفاعل طيف واسع من المدونين عبر وسم ”#فيصل_العرجاني“ ووسم ”#لاباس_يالفيصل“، راجين من الله أن يعافي ويشفي العرجاني مما أصابه.

وتداولت بعض حسابات المغردين مقاطع أخرى للمشهور السعودي وهو على كرسي متحرك ثم على سرير العلاج داخل إحدى غرف المراكز الصحية.

وقالت مغردة باسم ”ولاء“ معلقة: ”#لاباس_يالفيصل اللهمّ إنّي أسألك من عظيم لطفك وكرمك وسترك الجميل أن تشفيه وتمدّه بالصحّة والعافية، سلامتك يالفيصل طهور إن شاءالله“.

وعلقت مغردة باسم ”أريام الفيصل“ قائلة: ”أجر وعافيه ماتشوف شر والحمدلله على سلامتك وآخر الأوجاع إن شاءالله“.

وقالت مغردة باسم ”أمجاد الفيصل“ متفاعلة مع الوسم: ”طهور وماعليك أي باس يا الفيصل منور الترند مكانك الثابث“.