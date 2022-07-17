هل نجح تامر حسني بأولى تجاربه في التأليف والإخراج؟

خاض الفنان المصري تامر حسني، تجربة التأليف السينمائي والإخراج هذا العام في الفيلم الذي قام ببطولته أيضا والذي حمل عنوان ”بحبك“، إذ احتل المركز الثاني في قائمة إيرادات السينما المصرية بعد فيلم ”كيرة والجن“.

ورغم أن الفيلم حقق إيرادات كبيرة نسبيا على المستوى المحلي والدولي، إلا أن هناك انتقادات عديدة وجهت للفيلم، ولتامر حسني، ولعل أبرزها هو استحواذه على كل المهام بالفيلم، من بطولة وتأليف وإخراج، فضلا عن المستوى الفني الذي اعتبره نقاد ”ضعيفا“.

وقال الناقد الفني أحمد سعد الدين، في تصريحات خاصة لـ ”إرم نيوز“ إن ”فيلم بحبك، سيئ على مستوى الإخراج والتأليف“، مشيرا إلى أن ”تامر، أراد أن يجعل من نفسه تشارلي شابلن، آخر، ولكن من الصعب أن يجيد شخص واحد موهبة التأليف والإخراج والتمثيل ووضع الموسيقى التصويرية في آن واحد“.

وأضاف سعد الدين، أن ”الفيلم حينما تشاهده تشعر وكأنك تشاهد فيديو كليب وليس فيلما، فضلا عن ركاكة الحوار داخل الفيلم“.

ونصح سعد الدين، الفنان حسني، في التركيز في التمثيل والغناء الذي نجح فيهما، واستطاع أن يخلق لنفسه جماهيرية عريضة من خلالهما“، مشيرا إلى أن ”التأليف والإخراج لا يؤخذا بالموهبة، ولكن لابد لهما من دراسة وممارسة“.

وعن الإيرادات الكبيرة التي حققها الفيلم في الأيام الأولى من طرحه بالسينمات، أكد الناقد طارق الشناوي، أن ”الإيرادات ليست دليلا على النجاح“، مشيرا إلى أن ”السبب في الإيرادات كان الكاريزما ومِن ثم القبول اللذان يتمتع بهما تامر حسني، وهما من عوامل جذب الجمهور“.

وأضاف الشناوي لـ ”إرم نيوز“ أن ”الفنان حسني، من أفضل المطربين الذين خاضوا مجال التمثيل، ويقع في المرتبة الثانية من حيث عدد الأعمال الفنية التي قدمها كممثل بعد الفنان عبد الحليم حافظ“، واصفا إياه ”بصاحب كاريزما وقبول جيد؛ ما يجعله قريبا من الجمهور“.

وأوضح الشناوي أن ”الفيلم سيئ للغاية، ومن يشاهده حتى وإن كان غير متخصص سيكتشف العوار الكبير في السيناريو والإخراج“، مؤكدا أن ”تامر حسني، لا يصلح للكتابة ولا الإخراج“.

وعن تصريحات حسني، عن أن الفيلم حقق إيرادات غير مسبوقة في الأيام الأولى من عرضه، أشار الناقد المصري إلى أن ”حسني، دائما ما يحب المبالغة في تعظيم أعماله، ودائما ما تكون إحصائياته خاطئة كما حدث من قبل حينما كشف عن أن موسوعة غينيس اختارته كملهم للشباب بالوطن العربي، قبل أن تخرج الموسوعة وتكذبه“.

يذكر أن فيلم ”بحبك“ من بطولة تامر حسني، وهنا الزاهد، وحمدي الميرغني، وهدى المفتي، ومدحت تيخا، وتميم عبده، ومن تأليف وإخراج تامر حسني، كما إنه قام بتحضير موسيقى الفيلم التصويرية.