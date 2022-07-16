أثناء مراجعته مصحة للتجميل.. حميد الحضري يكتشف إصابته بورم في الدماغ

خضع الفنان المغربي حميد الحضري لعملية استئصال ورم من رأسه، اكتشف وجوده حين كان يستعد لإجراء عملية زرع شعر في تركيا.

وأعلن الملحن و الموسيقي المغربي يوم السبت عن الخبر على حسابه في انستغرام، من داخل المستشفى حيث خضع لاستئصال الورم، وكانت آثار الجراحة واضحة في رأسه، إلا أن حالته الصحية كانت تبدو جيدة.

وقال خريج برنامج ستار أكاديمي المغرب العربي :“أريد أن أخبركم بأمر صدمني واعتقد أنه سيصدمكم أيضا، اكتشفت بالصدفة و أنا أجري بعض الاختبارات الطبية، وجود ورم في المخ، وتمكنت بفضل الله من دخول المستشفى و الخضوع لعملية جراحية لاستئصاله، وأنا أنتظر حاليا نتائج الاختبارات لأعرف إن كان ورما حميدا أم خبيثا“.

وأضاف أن ”يقينه في الله كبير لأن الشفاء بيد الله“.

كما تحدث حميد الحضري عن كون المرض جعله يعيد النظر في مجموعة من الأشياء، كمثال: لا يوجد شيء في هذه الحياة يستحق منا الانفعال ، وشكر متابعيه على اهتمامهم ودعائهم.

كما دعا كل من يصاب بهذا المرض ألا يستسلم، وقال إنه شخصيا سيقاومه بكل قوة، مستشهدا بعبارة تشي غيفارا ”أفضل أن أموت واقفا على أن أعيش مستسلما“.

وقامت مجموعة من الفنانين المغاربة بالتعليق على منشور حميد الحضري، بالدعوة له بالشفاء، مثل التوأم صفاء وهناء، والمغنية جايلان، والممثلة صاحبة لقب مليحة العرب فاتي جمالي.

وكان حميد الحضري قد نشر فيديو على انستغرام في 23 يونيو الماضي، صور فيه وصوله إلى مدينة اسطنبول وخضوعه لمجموعة من الاختبارات الطبية في مصحة للتجميل، ثم حلق شعره قبل خضوعه لعملية زراعة شعر في مقدمة الرأس.

وحميد الحضري ابن مدينة شفشاون شمال المغرب، فنان متعدد المواهب، بين التلحين والغناء وكتابة الكلمات والعزف على آلات موسيقية مختلفة. وسبق أن فاز بالجائزة الأولى في مهرجان المسرح العربي بالأردن سنة 2006 مع مجموعة “أبينوم” عن مسرحية “مذكرات شيطانية” .

واكتشفه الجمهور المغاربي عندما مثل المغرب في برنامج ستار أكاديمي المغرب العربي في 2007 على قناة “نسمة تي في” التونسية.