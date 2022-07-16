بعد إهانتها له.. ليلى إسكندر تصدم متابعيها بصورة ليعقوب الفرحان

صدمت الفنانة اللبنانية ليلى إسكندر متابعيها وجمهورها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم السبت، بصورة لطليقها يعقوب الفرحان، من داخل منزلها.

وعلقت المغنية والممثلة اللبنانية على تلك الصورة، التي تأتي بعد أيام من الشد والجذب والإهانات التي وجهتها لزوجها السابق، قائلة: ”منور أبو يوسف“.

وظهر يعقوب الفرحان في الصورة جالساً في المنزل وقد احتضن ابنه يوسف، وإلى جواره جلست سيدة كبيرة في السن يبدو أنها والدة طليقته ليلى إسكندر.

وكانت الصدمة التي عبر عنها المتابعون تتمثل في ظهور يعقوب الفرحان في منزل طليقته بعد إهانته له على مدار عدة أيام من خلال مقاطع فيديو نشرتها عبر حسابها في ”سناب شات“.

ورأى بعض المعلقين على الصورة أن الفنانة اللبنانية تعاني من انفصام في الشخصية، حسب البعض، حيث إنها تشتمه وتهينه وتهدده في يوم، وفي اليوم التالي ترحب به في منزلها وتنشر صورته كذلك عبر حسابها.

ونشرت ليلى في وقت سابق مقطعا لها تظهر فيه بفستان أنيق علقت عليه بقولها: ”سيحاول الكثيرون إحباطك فقط لأنك جميل ناجح ومستقل.. لا تسمح لأحد أن يسلبك ذلك السلام الداخلي.. وثقتك بنفسك.. نعم أنا اليوم أفضل وأجمل وأقوى بكثير.. وسأستمر بإذن الله والأرزاق والتوفيق والقبول بيد ربنا مو بيدكم يا البشر الحمدلله“.

وكانت الأزمة بين اللبنانية ليلى إسكندر وطليقها السعودي يعقوب الفرحان قد اشتعلت قبل أيام، بعدما ظهر الأخير في لقاء متلفز وعلق على الشائعات التي ارتبطت بانفصاله، وقال إنه لا يكترث لها ولا تهمه.

وقال: ”لا ألتفت لهذه الأمور، ولا أحس إنه حدا يهمني، مطنش وعايش حياتي والأمور تمام ما في أي مشكلة“.

وثارت ليلى إسكندر بعد ذلك التصريح معتبرة أنه يمثل إهانة لها ولابنها ولوالدتها التي تزورها حالياً، مؤكدة أنها لن تسكت عن حقها وتوعدت يعقوب الفرحان بأن تعيد حقها مقابل إهانة ابنها ووالدتها.

ولفتت المغنية اللبنانية إلى أنها كانت حريصة في إعلان الانفصال، الذي جاء الكشف عنه ردا على سؤال من متابعين، على عدم الإساءة له، لكنه أهانها هي وأمها، متوعدة أنها لن تصمت أمام هذه الإهانة وسيكون الرد حاسما.