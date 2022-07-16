فنان كويتي يسخر من خداع الفتيات للشباب في لايف "تيك توك"

انتقد الفنان والمخرج الكويتي عبدالله السلمان الشباب الذين يتعرضون للنصب والاحتيال من قبل فتيات عبر خدمة البث المباشر في تطبيق ”تيك توك“، مؤكدا أن هم غالبية فتيات اللايفات جمع المال والمتابعين.

وسخر السلمان، في مقطع مصور نشره عبر حسابه في إنستغرام، من الشباب الذين يتحججون بدخولهم البث المباشر مع الفتيات برغبتهم في تنقيب الفتيات، كما يقول البعض، واصفاً أولئك الشباب بأنهم ”صيدات“ على حد تعبيره.

وقال: ”حبايبي انتو اللي تدشون اللايف في التيك توك على البنات ولما تشوفك بنية دشيت ومستانس أنه البنت تحاكيك أو تحاكيكم ايش فيكم على هالوا انتم على الريحة، شنو والله عيب، المشكلة تشرون الهدايا الأسد والوردة وتدزها وهي قاعدة تجمع فلوس عليكم وانت تقول يا ربي يمكن أنقبها“.

وأضاف: ”هدولا اللي يطلعون على الهوا أغلبهم بدون ما أعمم يبون الفلوس، ويبون متابعين وفلوس وانتو بس تك تك تك، روح ادفع مخالفاتك الله يرحم والديك الي انت مو قادر تجدد ليسنك وروح ادفع مكالماتك مو قادر ترد خطك.. صدق انتو صيدات“.

يذكر أن خدمات البث المباشر في تطبيق ”تيك توك“ والعديد من التطبيقات الأخرى التي تقدم لايفات مشابهة، تعج بالفتيات والشبان الذين يقضون ساعات في تحديات ومسابقات قائمة على مساندة الداعمين الذين يدفعون الأموال والهدايا عبر التطبيق للمشترك في البث الذي يرغبون في دعمه.

ويدخل الكثير من الأشخاص، من بينهم مشاهير من الجنسين، ومن ضمنهم فنانون كذلك، خدمات البث المباشر، بغرض زيادة المتابعين والحصول على الأموال من التطبيق والمانحين.