من هو الفنان الكويتي أسد محمود قريب الفنان عبدالحسين عبدالرضا؟

فارق الفنان الكويتي أسد محمود أسد حسين، أحد فناني جيل الرواد في البلد الخليجي، الحياة اليوم السبت، عقب صراع طويل مع مرض عضال استنزف قواه على مدى عقد من الزمن.

وتوفي الفنان الكويتي عن عمر يناهز 85 عاماً، عقب سنوات طويلة صارع فيها مرض السرطان.

ونعى أقرباء الفنان الكويتي الراحل قريبهم الذي شارك في أعمال بارزة إلى جانب نخبة من أشهر نجوم الكويت.

ولد الفنان الراحل عام 1937، وهو ممثل ومخرج ومنتج، وأحد مؤسسي فرقة المسرح العربي، وهو متزوج وله عدة أبناء منهم عادل والرياضي علي أسد.

وتنحدر زوجة الفنان أسد محمود من عائلة فنية، حيث إنها ابنة شقيق الفنان الراحل عبدالحسين عبد الرضا.

بدأ الفنان الراحل حياته الفنية منذ ستينيات القرن الماضي، حيث شارك في التمثيل في العديد من الأعمال التلفزيونية البارزة، إضافة إلى مشاركته في أعمال مسرحية وتمثيليات تلفزيونية، فضلاً عن مشاركته في إنتاج وإخراج أعمال فنية.

وقف الفنان الراحل إلى جانب فنانين معروفين في الكويت، منهم سعد الفرج، الفنان الراحل عبد الحسين عبدالرضا، سعاد عبدالله، حياة الفهد، إبراهيم الصلال، الفنان الراحل خالد النفيسي، والفنانة الراحلة طيبة الفرج.

وتضم مسيرته الفنية عشرات الأعمال، منها مسلسلات تلفزيونية بارزة ما زال بعضها يعرض حتى اليوم، وأشهرها المسلسل الكوميدي ”درب الزلق“ الذي يعد من أبرز المسلسلات الخليجية والذي عرض في أغلب محطات التلفزيون العربية وهو من إنتاج سنة 1977.

وجسد الفنان الراحل دور الحارس بلجنة التثمين في هذا العمل الذي ضم نخبة من أشهر فناني الكويت، وعلى رأسهم عبدالحسين عبد الرضا وسعد الفرج وعلي المفيدي وخالد النفيسي وآخرون.

إضافة إلى مشاركته في مسلسلات أخرى منها مسلسل ”الأقدار“، حيث جسد فيه شخصية ”أبو شيخة“، ومسلسل ”قاصد خير، فتى الأحلام، إنهم يكرهون الحب، الأقدار، الغوص، الوريث، لعبة الأيام“.

كما شارك الفنان أسد في إدارة عدد من المسرحيات، ومنها مسرحية ”هذا سيفوه، حامي الديار، بيت أبو صالح“، وتولى إدارة الإنتاج في عدد من المسرحيات والمسلسلات التلفزيونية ومنها ”مسلسل علاء الدين، ومسرحية ممثل الشعب“.

ومن أعماله الإخراجية مسرحية جنون البشر، ومسلسل الغوص، حيث ساعد في إخراج هذين العملين.

وللفنان الراحل قريبان آخران سلكا عالم الغناء، هما الفنان الشاب قتيبة أسد ابن شقيقه، والفنان عبدالله الهملان ابن شقيقته.