رهف القحطاني تستفز منتقديها وتتباهى بالأموال وعمليات التجميل

استفزت مشهورة مواقع التواصل الاجتماعي السعودية رهف القحطاني جمهورها بمقطع فيديو نشرته عبر حسابها على ”سناب شات“، تتحدث خلاله أنها خضعت لعمليات تجميل في الأسنان والأنف والحاجب، لأنها تمتلك المال.

وكانت انتقادات قد وجهت للقحطاني بسبب إجرائها أكثر من عملية تجميل، حيث اعتبرها الجمهور أنها غيّرت ملامحها بشكل كبير.

وظهرت في فيديو وهي تضحك بشكل مبالغ فيه قائلة: ”سويت أسناني.. معي فلوس، سويت خشمي.. معي فلوس، سويت تاتو حاجبي اللي كنا نساويه دايما بثلاث ألاف ريال سويته ببلاش بإعلان“.

وأضافت المشهورة السعودية: ”الشيء الثاني ألبس ملابس كشخة بفلوس.. أول ما معي فلوس، أنتم يوم تقولون صارت تعرف تلبس.. أنا من زمان أعرف ألبس بس ما كان معي فلوس.. ما معي طفرانة، كانت الفلوس تروح في الالتزامات.. الملعونة الخدامة تاخذها تاخد نصف راتبي تاخد ألفين ريال وأنا أربعة أيش أسوي بالألفين.. بنزين مصاريف البيت أكل شرب كهرب موية والله.. الفلوس تسوي كل شي“.

وختمت قائلة: ”ركبت رموش اللي نركبها ب 600 ريال.. فلوس.. والعدسات بفلوس،، شي طبيعي يا بنات،، الفيو اللي انا فيه بفلوس،،كل شي.. ايش نسوي،، هذه الصراحة تقبلوها،، أنا من الأول عندي ذوف في الملابس في الفاشن بس ما في فلوس“.