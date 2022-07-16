طارق العلي: "خلافي مع حياة الفهد بسبب النقابة"

كشف الفنان الكويتي طارق العلي عن تفاصيل تتعلق بخلافه مع مواطنته الفنانة حياة الفهد، في أحد اللقاءات الإعلامية.

واستنكر الفنان ”العلي“، ”تضخيم مسألة خلافه مع الفهد عبر الإعلام“، لافتا إلى أن ”الخلاف بسيط ولا يتعدى الاختلاف في وجهات النظر“، وفقا لقوله.

وشدد في لقاء مع الإعلامي علي عجمي على أن ”حياة الفهد تظل أستاذة“، مضيفا: ”يمكن هي تزعل من أشياء من حقها بكيفها، وضحت لها وجهة نظر وشرحت لها أمور“.

وأكد أن موضوع الخلاف قديم بينه وبين الفنانة حياة، معلقا بالقول: ”ترى الموضوع قديم لو ورث توزع“.

وأشار إلى أن تفاصيل الواقعة تعود إلى اختلاف وجهات في النظر، وكان قد قام بشرح وجهة نظره للفنانة حياة، لكنها لم تتقبلها، متهما ”أشخاصا بالتدخل في المشكلة وتضخيمها“.

وقال الفنان الكويتي، إنه ”قد يعاود التفاهم مع حياة الفهد بعد مدة“، مبينا أن ”موضوع الخلاف لم يكن شخصيا بينهما، بل كان بسبب مشكلة تتعلق بالنقابة“.

وأعرب عن تفهمه في حال توجهت حياة الفهد للقضاء، موضحا أنه ”لن يغضب منها في حال فعلت ذلك“.

وأضاف: ”تظل أستاذة حياة بمكانها ولا أسمح لأي واحد يدش بينا“.

وألمح إلى وجود أشخاص، ”تصطاد بالماء العكر“، وزادوا من حدة الخلاف بينهما.

ونفى توجيهه أي إساءات للفنانة ”الفهد“، مؤكدا أنه ”قام بتقديم شكوى بمن نشر شائعات عن إساءته لها، وعلى القناة الإخبارية التي نشرت الخبر“.

وأضاف: ”جيتها أم سوزان سمعي إذا أنا سابج كطارق العلي، ليش أسبج؟ وين قاعدين إحنا؟ نختلف بوجهات نظر على إيش؟“.

ووقعت خلافات عديدة بين الفنانين العلي والفهد، بعد تسريب صوتي منسوب للفنان الكويتي تم تداوله العام 2018، ويسيء للفنانة الكويتية وابنتها.

وأدانت محكمة الجنح الفنان طارق العلي، في يونيو/ حزيران من العام الماضي، عن سب الفنانة حياة الفهد في تسجيل صوتي منسوب إليه.

ووفق الحكم، فقد غرمت ”الجنح“ الفنان طارق العلي عن الواقعة مبلغ 75 دينارا (248 دولارًا).

ووصف المقطع المنسوب لطارق العلي، ابنة حياة الفهد بـ“الغبية السودة“، حيث يسمع في التسجيل الصوتي، صوت شخص (من غير المؤكد إذا كان للفنان طارق العلي أو تم تركيبه)، يقول فيه: ”هاي لما دخلت (..) يا حياة بشرفج الحين ويوم ليك مصلحة عشان بنتج الغبية السودة (..) هاجمتني (..) والله أنا لو أسأل حياة الفهد منو فهد الهاجري، هي ما تعرف منو رئيس الوزرا (..)“.

ودفع التسجيل المسرب بالفنانة ”الفهد“، إلى التقدم بدعوى أمام نيابة الجرائم الإلكترونية في الكويت ضد الفنان ”العلي“؛ تتهمه فيه بالإساءة، وإطلاق عبارات عنصرية بحقها وحق ابنتها.

بدوره، رفع ”العلي“ دعاوى على المسيئين له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، متهمًا إياهم بتلفيق التهم له.