ليلى إسكندر ترد على منتقديها بـ"رسالة مبطنة"

ردت الفنانة اللبنانية ليلى إسكندر على الانتقادات التي طالتها، خلال الساعات الماضية، من قبل مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، بعد اتهامها بالإساءة لطليقها الفنان السعودي يعقوب الفرحان، دون مبرر.

ونشرت إسكندر عبر حسابها على ”سناب شات“ رسالة مبطنة، إذ ردت من خلالها بطريقة غير مباشرة على الانتقادات ضدها.

وجاء في فحوى رسالتها أن ”الكثيرين سيحاولون إحباطها لأنها إنسانة ناجحة وسعيدة“، مشددة على ”ضرورة ألا يسمح أحد لأحد بزعزعة سلامها الداخلي وثقتها بنفسها“.

وأكدت أنها ”اليوم، أصبحت أفضل وأقوى وأجمل بكثير“، في دلالة على أنها أفضل حالًا بعد طلاقها من الفنان السعودي.

وشددت ”إسكندر“ على أنها ستستمر في نجاحاتها لأن ”الأرزاق بيد الله، وليس بيد البشر“.

وكان مستخدمو مواقع التواصل اتهموا الفنانة اللبنانية بإهانة طليقها، وإهانة السعوديين والسعوديات عمومًا، مُلقين باللوم عليها بسبب توجيهها السباب والشتائم لزوجها في مقطع فيديو نشرته عبر ”سناب شات“.

ووجهت ليلى إسكندر، وهي مغنية وممثلة لبنانية وزوجة سابقة للممثل السعودي يعقوب الفرحان، كلمات بذيئة مثل ”تخسي“ و“تعقب“ لطليقها، كما بصقت في آخر المقطع، وقالت: ”تفو على إللي تحب“.

وتباينت ردود الأفعال، والتي كانت في معظمها ناقدة للفنانة اللبنانية، على ما خرجت به تجاه زوجها، الذي رأى البعض أنه لم يتفوه بأي كلمة سيئة ضدها أو ضد عائلتها، بل قال إنه تخطى أمر انفصاله، وإنه يعيش حياته، وأكد البعض أنه لا يوجد ما يبرر تصرفات ”إسكندر“ الأخيرة.

يذكر أن الأزمة اشتعلت بين ليلى إسكندر وزوجها السابق يعقوب الفرحان بعد لقاء أجراه الأخير وسُئل فيه عن انفصاله عن زوجته، ليقول إنه لا يلتفت للشائعات التي تنتشر حول انفصاله، وأنه ”يطنش“ ويعيش حياته.

وصدمت الفنانة اللبنانية الجميع بخروجها للتعليق على ما قاله طليقها، معتبرة أنه قام بإهانتها وإهانة والدتها وابنها، متوعدة بأنها لن تسكت عن ذلك، لتخرج بعدها بفيديو آخر تتهجم فيه على زوجها السابق وتهينه على الملأ.