"شهاب ملح" يهدد مروة راتب بمقاطع فيديو

صعّد المشهور الإيراني شهاب مرتضى غفوري، الشهير بـ“شهاب ملح“، هجومه على المشهورة السورية المقيمة في الإمارات مروة راتب، مهددا إياها بمقاطع فيديو.

ولم يتوقف شهاب ملح منذ رفض مروة راتب اعتذاره بعد لقائه بها في شوارع إسطنبول عن مهاجمة راتب، إذ شدد أنها ”ليست هي التي بإمكانها التقليل من قيمتي“، بعد توثيقه رفضها الشديد لاعتذاره.

واعتبر أن المشهورة ”راتب“، ”انزعجت بسبب نشره صورة لها من دون فلتر“، مشددا على أنه يملك صور قادرة على ”تشويه صورتها أمام الناس“.

وقال في فيديو بثه عبر حسابه في ”سناب شات“، إنه ”يملك مقاطع فيديو توثق (حقيقة) مروة راتب، وكيف تتعامل مع الآخرين بعيدا عن الشاشة“.

وأكد أنه ”في حال قرر نشر هذه المقاطع، فإنها ستقوم حتما باعتزال مواقع التواصل“.

وتابع كلامه بصيغة التهديد: ”فيه اشيا ورا الكواليس وانتي قاعده تنحاشين تصارخين عندي ياه، انزلهم؟ انزلهم“.

ووصف، مروة راتب، بأنها ”بقرة“، مهددا إياها بالقول: ”والله الصدق بقرة، اذا حطيتج براسي اجيب ابليسج الملعون لا تلعبين معاي“.

ولاحقا، وثق شهاب ملح، لقاءه بالمشهورين العُمانيين عبير الرئيسي وزوجها علي البلوشي، إذ برر أنه ”وجدهما بالصدفة في ذات المطعم الذي يجلس فيه في إسطنبول“.

وبدا خلال تصويره للمشهورين، اللذين كانت برفقتهما فتاة أخرى، مترددين بشأن اللقاء.

وعلق شهاب بالقول إن ”إسطنبول صغيرة، لتجعله يصادف المشهورين العمانيين“، وذلك في رد مبطن على من اتهمه بتخطيط وتمثيل لقائه مروة راتب في إسطنبول.

وردّ شهاب ملح على سؤال عبير الرئيسي عن سبب مهاجمته المستمرة لمروة راتب، بالقول إنه ”تكلف مبلغ 3 دولارات على باقة الورد التي حملها معه، كي يعتذر لها خلال لقائه بها في إسطنبول، وقامت هي بقذف الباقة“.

وحاول المشهور الإيراني فيما يبدو التقليل من قيمة الورد، ليقلل من شأن ”راتب“ خلال حديثه.

وبدورها، دافعت عبير الرئيسي عن مروة راتب، إذ أكدت أنها ”شخصية طيبة“.

لكن شهاب ملح أصر على ”أنها قامت بالتقليل من شأنه أمام الناس، لذا قرر الانتقام منها بنشر صورتها دون فلتر“.

ونشر المشهور الإيراني صورا له، مشددا على أنها ”من دون فلتر“، في رد على من طالبه كذلك بتصوير نفسه من دون فلتر، بعد تصويره مروة.

فيما لم تعلق مروة راتب على تهديدات ”شهاب ملح“ الأخيرة، واستمراره بالهجوم عليها، إذ سبق وطالبت متابعيها بالتوقف عن تذكيرها به.