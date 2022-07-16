هاني شاكر بعد حصوله على جنسية الدومينيكان: حدث مهم في حياتي

قال الفنان المصري، هاني شاكر، إن حصوله على جنسية دولة الدومينيكان ”حدث مهم في حياته“.

وعبر شاكر، عن سعادته بهذه الخطوة، التي أعلن عنها خلال تواجده في الأردن أمس الجمعة.

وأضاف في تصريحات عبر ”ET بالعربي“ والذي أعاد نشرها عبر صفحته الرسمية على “فيسبوك”: “حدث مهم في حياتي وجميل، أنا سعيد به جداً وخطوة أنا سعيد بها أوي، وإن كان في بعض الأوقات حينما أُعلن عن هذا الخبر الناس فهمته غلط”.

وانتقد الفنان المصري، الذين هاجموه بعدما تقدم منذ قرابة الـ5 أشهر للحصول على هذه الجنسية.

وتابع: ”ده للأسف حال السوشيال ميديا، اللي عارف زي اللي مش عارف، وكله بيفتي، لكن إحساسي النهاردة حقيقي سعيد“.

ورد هاني شاكر، على منتقديه الذين اعتبرهم ”يشككون في وطنيته لوطنه الأم مصر“.

وأوضح: “هذا الباسبور ليس له علاقة بوطنيتي، وطنيتي معروفة للكل، حبي لبلدي مصر معروف لكل الناس“.

وبين أنه ”كان لا يمكن أقدم على هذه الخطوة لو كان فيها أي تغير بالنسبة لموقفي كمصري واحتفاظي بالباسبور المصري أو أن أنا المفروض أقعد في الدومينيكان على طول وأقيم هناك“.

وأردف: “الباسبور ده لا يتطلب ذلك تماما، أنا أعتز بمصريتي، أعتز بجنسيتي المصرية ووطني وبلدي، وجواز سفر دولة دومينيكا يتيح لي فرصة وسهولة التنقل والسفر لأكثر من 140 دولة دون الحاجة إلى تأشيرة وذلك ما أحتاجه على المستوى العملي والشخصي”.

وتابع: “لو كان شرط الحصول على الجنسية الدومينيكنيّة أنه أتنازل عن جنسيتي المصرية أكيد كنت هرفض تماما، أنا حريص على جنسيتي المصرية وفخور بها في كل مكان”.

وكان الفنان هاني شاكر، أعلن في حزيران/ يونيو الماضي، عن استقالته من منصب نقيب المهن الموسيقية في مصر.

وأكد حينها أن القرار نهائي لا رجعة فيه، وذلك بعد عدة خلافات شهدتها النقابة خلال رئاسته لها آخرها أزمة مطرب المهرجانات حسن شاكوش.