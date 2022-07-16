"أنا بعشق البحر" تُبكي محمد منير أمام الآلاف في الإسكندرية

أحيا الفنان المصري محمد منير، ليل الجمعة السبت، حفلًا غنائيًا في محافظة الإسكندرية المصرية، حضرته حشود بعشرات الآلاف.

ويعد هذا الظهور الأول للفنان المصري، بعد تداول شائعة وفاته منذ 5 أيام، وتحديدًا يوم الأحد الماضي، على مواقع التواصل الاجتماعي.

كما يعد الحفل؛ الأول للفنان الملقب بـ“الكينج“ أمام جمهور محافظة الإسكندرية بعد انقطاع دام لقرابة 10 سنوات عن المحافظة الساحلية.

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وبدأ ”منير“ الحفل وهو واقف على قدميه، واستقبل الجمهور الذي ملأ الساحة كاملة، لكنه اضطر بعد ذلك لاستكمال الحفل من على كرسي بسبب حالته الصحية مؤخرًا.

وخلال الحفل، دخل الفنان المصري وهو على المسرح في نوبة بكاء، خلال ترديده كلمات أغنية ”أنا بعشق البحر“، حيث بدا متأثرًا بشكل كبير، ليتوقف بعدها عن الغناء، وحاول مساعدوه تهدئته.

وتسبب بكاء الفنان في حالة انفعال كبيرة من الجمهور وسط صراخهم، معبرين عن حرصهم على تحيته والاحتفاء به بشكل كبير.

وردد الجمهور هتافات خلال توقف الحفل بالقول: ”الكبير كبير يا محمد يا منير“.

يذكر أنه تحدث قبل بداية الحفل، وذكر صديق عمره الموسيقار ”رومن بونكا“، الذي توفي قبل أيام، ودعا له بالرحمة، وأكد للجمهور أنه كان يعشق محافظة الإسكندرية.

يشار إلى أن أسعار تذاكر الحفل ساعدت بشكل كبير في حضور شريحة كبيرة من محبي محمد منير في مصر، سواء من المقيمين في محافظة الإسكندرية، أو المصطافين الذين يؤدون إجازة الصيف في المدينة الساحلية.

وحددت الشركة المنظمة للحفل أسعار تذاكر بدأت من 250 جنيها مصريا (14 دولارًا أمريكيًا)، ووصلت حتى 450 جنيها (25 دولارًا) لفئة الـ“VIP“، وهي ما تعتبر أقل بأضعاف عن أسعار تذاكر حفلات الفنانين من الصف الأول التي تتجاوز أحيانًا الـ 20 ألف جنيه.

وكان اسم محمد منير تصدر محركات البحث في مواقع التواصل الاجتماعي يوم الأحد الماضي، بعد تداول نشطاء منشورات تفيد بوفاته قبل أن يخرج نادر محمد، مدير فرقة الفنان المصري، وينفي تلك الأنباء التي وصفها بـ“السخيفة“.