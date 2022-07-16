بعد عام من الاحتفال الضخم.. ريم سامي تعلن فسخ خطوبتها

أعلنت الفنانة المصرية الشابة ريم سامي، فسخ خطوبتها من مواطنها رجل الأعمال طارق هيمن، بعد عام من احتفال ضخم أقامته الفنانة الشابة على مدار يومين حضره غالبية مشاهير المجتمع المصري.

وأشارت ريم سامي، في بيان صادر عنها نشرته وسائل إعلام مصرية في ساعة متأخرة من مساء الجمعة، أن الانفصال عن خطيبها تم في هدوء تام بين الطرفين.

ولم تكشف الفنانة الشابة في بيانها، أي تفاصيل عن أسباب الانفصال، بعد فترة خطوبة دامت قرابة العام، كما أنها لم تعلن أي تفاصيل عن الانفصال عبر حساباتها المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي، بل اكتفت فقط بحذف صورها مع خطيبها السابق.

وأثار حفل خطوبة الفنانة الشابة ريم سامي في أغسطس من عام 2021، حالة من الجدل في مصر، وسط انتقادات من قبل النشطاء بسبب التكاليف الباهظة التي أنفقت على حفل الخطوبة الذي أقيم على مدار يومين في منطقة الساحل الشمالي في مصر.

وكان اليوم الأول لحفل الخطوبة المثير للجدل مخصصاً للعائلة وأصدقاء العروسين، وفي اليوم التالي في 27 أغسطس عام 2021، استكمل الحفل بحضور غالبية الوسط الفني والغنائي في مصر، وبعض الفنانين العرب، وحضر الحفل كذلك سياسيون وإعلاميون.

وريم سامي فنانة مصرية شابة، شاركت مؤخراً في العديد من الأعمال الدرامية، كما أنها شقيقة المخرج المصري الشهير محمد سامي، وابنة النائبة في البرلمان المصري والأستاذة في كلية دار علوم بجامعة القاهرة الدكتورة صبورة السيد.

وكانت التجربة الفنية الأولى للفنانة الشابة، مشاركتها في مسلسل ”للحب فرصة أخيرة“ للمخرجة منال الصيفي.