بعد حصولها على الجنسية المصرية.. الراقصة الروسية أنستازيا تفاجئ متابعيها بهذا التصرف

فاجأت الراقصة الروسية الشهيرة أنستازيا، التي تعمل في مصر، متابعيها بحذف جميع منشوراتها وفيديوهات الرقص التي كانت تنشرها على موقعها الرسمي في إنستغرام بعد أنباء حصولها على الجنسية المصرية.

وتداول ناشطون ومواقع محلية مصرية، صورا تؤكد حصول أنستازيا على الجنسية المصرية، من بينها صورة لهويتها الجديدة إضافة لاستمارة بيانات من المصنفات الفنية في مصر.

وبحسب صورة الهوية التي جرى تداولها فإن الراقصة الروسية من مواليد العام 1994.

ونقل موقع ”فيتو“ المحلي عن مصدر مقرب من الراقصة الروسية، أنها رفضت منذ أيام عروضا للمشاركة بالحفلات الخاصة والأفراح.

وأكد قائمون على أعمال الراقصة الروسية، عدم تمكنهم من التواصل معها عقب أنباء حصولها على الجنسية المصرية، مشيرين إلى أنهم لا يعرفون سبب حذفها جميع منشوراتها على إنستغرام.

وبحسب الموقع المصري، فقد حصلت الراقصة الروسية أنستازيا على الجنسية بعد إقامتها في مصر لعدة سنوات، حيث كانت تعمل كراقصة استعراضية في عدة فنادق وكافيهات.

وكشفت مصادر مقربة من الراقصة الروسية، عن سعادتها بعد حصولها على الجنسية المصرية، مشيرة إلى أنها تحب مصر وأتت للاستقرار والعمل بها واصفة مصر بـ“هوليوود الفن“.

وبحسب تلك المصادر، فقد كشفت الراقصة الروسية أنها لن تبتعد عن الرقص الشرقي، إلا أنها تهتدف لتكون فنانة شاملة، وتعمل في مجال الرقص والغناء والتمثيل.

ونقلت مواقع محلية عن أحد القائمين على أعمال الراقصة الروسية، أنها تتدرب حاليا على اللغة العربية لإجادتها والعمل بها في مصر.

وكانت الراقصة أنستازيا، قد أعربت عن حبها لمصر والثقافة والشعب المصريين، مبدية إعجابها بعمرو دياب وتامر حسني.