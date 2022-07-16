في أول مقابلة لها بعد وفاة والدتها.. شكران مرتجى تبكي بحرقة

بكت الفنانة السورية شكران مرتجى بحرقة في أول مقابلة تلفزيونية لها عقب وفاة والدتها.

وقالت الفنانة السورية الجمعة، خلال لقائها ببرنامج ”كتاب الشهرة“ الذي يعرض عبر شاشة ”الجديد“ اللبنانية ويقدمه الإعلامي علي ياسين: ”الله يعلم لما بكون بحالي شو بيصير.. اشتقتلها .. فيي شي عم ينجرح.. أنا مشتاقة لأمي كتير.. مشتاقة أبوس إيدها.. ما بدي أكثر بس ابوس إيدها وتقولي الله يرضى عليكي.. وأحس كل الأبواب انفتحت قدامي“.

ووجهت حديثها للمذيع قائلة: ”أرجوك علي أرجوك ما بدي أبكي وأحكي.. أرجوك أنت ما جايبني هون لتعذبني.. أرجوك بيكفي أرجوك“.

وأشارت الفنانة السورية إلى أنها لا تفكر بالزواج أبدا، لأنها كبرت بالعمر ولم تعد بنت صغيرة.

وقالت ”لا أفكر بالزواج أبدا.. ولكن هحكي معك بصراحة.. أتمنى الزواج ولكن هلق الشروط صارت كتير صعبة في ظل الظروف الراهنة اللي عم تمر بها كل الدنيا، غير إنه أنا كبرت بالعمر ولم أعد بنت صغيرة، وأنا هلق بمرحلة بلشت منتصف العمر“.

وأضافت شكران مرتجى: ”كتير بتخوفني الوحدة وكتير ازعجتني خصوصا بهالمرحله“.

وردا على سؤال المذيع إن كانت تحتاج إلى الحب قائلة: ”ومين عرفك يمكن أكون بحالة حب“.

وعن حقيقة ثروتها بالبنوك التي بلغت مليون دولار أكدت ”مرتجى“: أبدا.. ولا واحد بالمية.. عندي بيت وسيارة ورصيد يدوب يعني يكفيني لبعدين.. أنا أجر كل عمل بيكفيني لبعدين، وكان عندي مبلغ بسيط بلبنان وراح“.

وفقدت الفنانة شكران مرتجى والدتها في مارس الماضي، حيث أعلنت الفنانة أمل عرفة عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك، وفاة السيدة عائدة أبو الشامات والدة زميلتها الفنانة شكران مرتجى، وبنفس الوقت تقدمت نقابة الفنانين السوريين فرع دمشق عبر صفحتها الرسمية بالعزاء للفنانة السورية لوفاة والدتها.