ديانا حداد تعود للسوشيال ميديا بفيديو غامض

عادت الفنانة اللبنانية ديانا حداد لمواقع التواصل الاجتماعي من جديد بعد فترة انقطاع قامت خلالها بحذف جميع صورها ومعلوماتها من حساباتها على مواقع التواصل، وذلك من خلال فيديو صامت يحيطه الغموض.

وكانت الفنانة اللبنانية ديانا حداد قد فاجأت جمهورها بقيامها بحذف جميع صورها على حسابها في ”انستغرام“، وسط أنباء عن اعتزالها الفن بعد ظهورها مؤخرا بصورة من أمام الكعبة أثناء أداء مناسك العمرة.

ونشرت ديانا حداد مساء الجمعة، مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي على ”إنستغرام“، كأول تفاعل لها على السوشيال ميديا منذ حذفها لجميع صورها، وتظهر في الفيديو الذي مدته 14 ثانية ترتدي فستانا وكأنها تستعد لحدث ما، ولكن الفيديو كان بالأبيض والأسود، ولم تظهر خلاله بشكل واضح، كما أن الفيديو كان صامتا، ولم تعلق عليه بأي كلمة.

وتباينت ردود الأفعال حول الفيديو بين متسائل عن قصدها من نشره، وبين من توقع أنه يعني استعدادها لعمل فني جديد، وبين من طلب منها توضيح نيتها من هذا الفيديو الغامض.

وفوجئ جمهور الفنانة اللبنانية ديانا حداد بقيامها بحذف جميع صورها على حسابها في ”انستغرام“، وسط أنباء عن اعتزالها الفن بعد ظهورها مؤخرا بصورة من أمام الكعبة أثناء أداء مناسك العمرة.

وأثارت الفنانة اللبنانية حالة من الجدل بسبب أن العديد من الجمهور لم يكن يعلم أنها اعتنقت الإسلام قبل سنوات.

وتعود قصة إسلام ديانا حداد التي ولدت لأب مسيحي هو جوزيف حداد وأم مسلمة، إلى 4 سنوات، عند ظهورها في برنامج ”مجموعة إنسان“، الذي يقدمه الإعلامي السعودي علي العلياني، حيث تحدثت عن قصة اعتناقها الدين الإسلامي، وقالت إن والدتها التي توفيت في العام 1999، تركت أثرا كبيرا بداخلها، وتصادفت وفاتها قبل حلول شهر رمضان المبارك بأسبوعين، وهو ما شجعها على الصيام، والصلاة، قبل اعتناق الإسلام بشكل رسمي، مشيرة إلى أنها متصالحة مع نفسها، وتشعر براحة بعد دخولها الإسلام، مع احترامها لبقية الأديان.