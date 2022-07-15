صمود الكندري: عودتي للتمثيل قرار مستبعد حاليا

أكدت الفنانة والمنتجة الكويتية صمود الكندري، أن عودتها للتمثيل ”قرار مستبعد حاليا“، وذلك بعد إعلان اعتزالها العام الماضي.

وقالت صمود الكندري ردا على سؤال أحد متابعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن إمكانية عودتها للتمثيل قائلة: ”عودتي للتمثيل قرار مستبعد حاليا“.

وكشفت الفنانة الكويتية المعتزلة عن سبب عدم تصويرها كثيرا قائلة: ”لأنه أغلب وقتي مع أسرتي وأهلي ورفقاتي، ولما أكون معهم ما أكون صوب التليفون، ولا أحب أتصور.. أستمتع بقعدتي ووناستي معهم، والوقت الثاني أكون بشغلي اللي هو صالوني ومحلاتي.. ووقت فراغي أستخدم التليفون.. أصور.. أحط أشياء مفيدة ممكن تفيد متابعيني“.

وأعلنت صمود الكندري، في تموز/ يوليو من العام الماضي، أنها ”قررت الابتعاد عن التمثيل في هذه الفترة وخلال العام القادم وربما لسنوات“.

وأضافت في ذلك الوقت، أن ”لديها إحساسا بأن الوقت هذه الفترة مزعج على الصعيد العام.. في كل الأحوال راح أختفي السنة الجاية واللي بعدها واللي بعدها وخلال السنوات القادمة“.

وكانت الكندري نفت، أن يكون قرار اعتزالها التمثيل بسبب زواجها.

وقالت في مقابلة تلفزيونية إن ”قرار اعتزالها لا صلة له بزواجها على الإطلاق، حيث كانت تخطط لاعتزال التمثيل في فترة معينة من عمرها“.

وأضافت أن قرار اعتزال التمثيل ”كان نابعا من قناعة شخصية وترتيب وخطة خاصة بها“.

ونفت الكندري أيضا أنها لا تنتج أعمالا إلا لأصدقائها فقط، ولا تعمل مع أشخاص توجد بينهم خلافات معها، مشيرة إلى أنها أنتجت عملا شاركت فيه الفنانة ريم أرحمة بالرغم من وجود سوء تفاهم بينهما.