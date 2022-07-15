السعودية.. انتقادات لاذعة للبنانية ليلى إسكندر لإهانتها يعقوب الفرحان

شنت ناشطات سعوديات، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حملة هجوم وانتقادات واسعة، طالت الفنانة اللبنانية ليلى إسكندر، بسبب ما اعتبرنه إهانة لزوجها السابق السعودي الفنان يعقوب الفرحان.

وذهب بعض المعلقين ضمن وسم ”ليلى_إسكندر“، لأبعد من ذلك باعتبار أن الفنانة اللبنانية تخطت إهانة طليقها إلى إهانة السعوديين والسعوديات عمومًا، مُلقين باللوم عليها بسبب توجيهها السباب والشتائم لزوجها في مقطع فيديو نشرته عبر ”سناب شات“.

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ووجهت ليلى إسكندر وهي مغنية وممثلة لبنانية وزوجة سابقة للممثل السعودي المعروف يعقوب الفرحان، كلمات بذيئة مثل ”تخسي“ و“تعقب“ لطليقها، كما بصقت في آخر المقطع، وقالت: ”تفو على إللي تحب“.

وتباينت ردود الأفعال، والتي كانت في معظمها ناقدة للفنانة اللبنانية، على ما خرجت به تجاه زوجها، الذي رأى البعض أنه لم يتفوه بأي كلمة سيئة ضدها أو ضد عائلتها، بل قال إنه تخطى أمر انفصاله، وإنه يعيش حياته، وأكد البعض أنه لا يوجد ما يبرر تصرفات ”إسكندر“ الأخيرة.

وقالت مغردة باسم ”بيبة العتيبي“ معلقة: ”هذا نتاج الزوج من أجنبية، قلة الأدب، وعدم الاحترام، السعودية الأصيلة عندنا ماتقول لزوجها تُعقب وتخسي على الملأ، اعطوها رقم الضمان خلوها تسد حلقها أزعجتنا“.

ووافقتها الرأي مغردة باسم ”علياء“ قالت: ”أسوأ شيء أن تتزوج أجنبية في أول مشكلة تردحلك وتفضحك، شوفوا ليلى إسكندر كيف تتكلم عن زوجها يعقوب الفرحان، وش ذا الأسلوب؟! مابتحصلوا مثل السعوديات مهما صار ستر عليكم“.

مغردة أخرى انتقدت ليلى، قائلة: ”لحظة لحظة يا ليلى إسكندر، أنتِ أجنبية تزوجتي رجلًا سعوديًا، الأنثى السعودية شو دخلها بينكما، ولا الحب الجديد ليعقوب سعودية وأنتِ انقهرتي؟!“.

المغردة ”فرح“ قالت: ”احترمي نفسك يا آدمية، التفلة ذي أنتِ أولى بها، وبعدين إيش دخل السعوديات عشان تجيبين طاريهن في أموركما الخاصة؟! ولا هوه هوس ومرض نفسي؟“.

مغردة باسم ”سيدة عبدالعزيز“ علقت، قائلة: ”ليه ماشفنا في ليلى إسكندر ربع الوطنية إللي طلعتوها على روان بن حسين مو ليلى من عمر الدنيا تهزها في أفراحكم ليل نهار وتأخذ بقية العشاء وهيه طالعة وترجع بيتها تفتح السناب وتشرشح في السعوديات ولا شفنا ربع إللي سويتوه في روان، ولا الشطارة ماتطلع إلا على الخليجيات بس؟!

في المقابل، قدمت مغردة باسم ”بثينة العروان“ نصيحة للفنانة اللبنانية باستكمال حياتها ونسيان الأمر، قائلة: ”#ليلى_إسكندر، يابنت الحلال، أنتِ تشتغلين ومفتوح لك باب رزق، جمّعي وكوني نفسك وانسيه، ودامه مطنش طنشيه.. الله أكبر عاد .. لاحقه تتخطينه، وتعرِسين، وتجيبين بزر ثاني بعد“.

يذكر أن الأزمة اشتعلت بين ليلى إسكندر وزوجها السابق يعقوب الفرحان بعد لقاء أجراه الأخير وسُئل فيه عن انفصاله عن زوجته، ليقول إنه لا يلتفت للشائعات التي تنتشر حول انفصاله، وأنه ”يطنش“ ويعيش حياته.

♨️يعقوب الفرحان عن حقيقة انفصاله عن زوجته ليلى إسكندر "لا التفت للأخبار.. مطنش وعايش حياتي" pic.twitter.com/uETeLIhj5a — ET بالعربي (@ETbilArabi) July 12, 2022

وصدمت الفنانة اللبنانية الجميع بخروجها للتعليق على ما قاله طليقها، معتبرة أنه قام بإهانتها وإهانة والدتها وابنها، متوعدة بأنها لن تسكت عن ذلك، لتخرج بعدها بفيديو آخر تتهجم فيه على زوجها السابق وتهينه على الملأ.