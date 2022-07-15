مشهور سعودي لفنانة مصرية: تعانين من الإحباط في الوسط الفني

قال المشهور السعودي في تطبق ”تيك توك“ الصيني صاحب اسم ”ركن المعرفة“ إن الفنانة المصرية أيتن عامر، التي حلت ضيفة عليه في بث مباشر، تعاني الكثير من الإحباط في الوسط الفني.

وأكدت الفنانة أيتن عامر من جهتها على صحة كلام المشهور السعودي وأنها تعرضت كثيرا للإحباط خلال مسيرتها الفنية.

وكانت أيتن عامر قد تفاعلت مع أحد التعليقات الذي قال إن ”ركن المعرفة“ طبيب نفسي، وطلبت منه أن يقوم بتحليل شخصيتها، ليؤكد لها أنها ”طبيعية“ قبل أن تصرخ بقوة في وجهه في محاولة منها لتأكيد عكس كلامه بشكل ساخر.

وكشف المشهور السعودي خلال البث المباشر، ردا على سؤال من الفنانة حول طبيعة عمله، أنه يعمل موظفا مختصا في خدمات الإسعاف والحوادث والكوارث.

وتساءل المشهور السعودي عن سبب قلة مشاركة أيتن عامر في الأعمال الفنية خلال السنوات الأخيرة، لترد عليه قائلة: ”كل ما تنجح في شغلك يا ركن كل ما لازم تبقى اختياراتك على قدر المكانة اللي وصلتها“.

وعن آخر أعمالها الفنية، أكدت أيتن عامر أن آخر عمل شاركت فيه حتى الآن هو ما يعرض في التلفاز الآن وهو مسلسل ”مكتوب عليا“ الذي عرض في شهر رمضان الماضي، وشاركها البطولة كل من أكرم حسني وهنادي ومهنى ونخبة من الفنانين.

وظهرت أيتن عامر إلى جوار شقيقتها الكبرى وفاء، في حلقة مع الإعلامية منى الشاذلي، ضمن برنامجها الشهير ”مع منى الشاذلي“، تحدثتا خلاله عن الكثير من الجوانب في حياتهما الفنية.