منى السابر والدة حلا الترك: العفو الملكي شملني

قالت منى السابر، والدة الفنانة البحرينية حلا الترك، إنها من المشمولين في العفو الذي أصدره ملك البحرين حمد بن عيسى، وذلك بإسقاط الحكم الصادر ضدها في قضيتها مع ابنتها.

وكان ملك البحرين قد أصدر عفوا عن 107 نزلاء من المحكومين في قضايا مختلفة، بمناسبة عيد الأضحى.

وخرجت منى في فيديو عبر حسابها في ”سناب شات“، موجهة شكرها لملك البحرين، مؤكدة أن ”فرحتي لا يمكن وصفها، بعد صدور عفو شملني“.

وقالت في مطلع الفيديو: ”الشي اللي بدي قلكن ياه بتعرفوا إنتو مع كل موسم أعياد، جلالة الملك هو بيحب يفرح مواطنين ولادو، الله يخليلنا ياه جلالة الملك، يعني قديش هوي بحس بولاده وأبناء وطنه، قديش هو كريم، قديش هو بحب يدخل الفرحة بالناس اللي حوليه خصوصا ولاد بلدو، أنا بشكر جلالة الملك وكل الرموز الله يخليلنا ياه ويطول بعمرو“.

وتابعت: ”أصدر طبعا قرارا ملكيا بإعفاء المدة اللي كنت أشتغلها (العمل دون مقابل) وحسيت فعلا بإحساس مش طبيعي“.

وكان قد صدر حكم نهائي في يوليو/ تموز من العام الماضي، بعدم سجن منى السابر بشكل نهائي واستبدال العمل اليدوي بعقوبة الحبس عاما، وذلك لعدم تمكن ”السابر ”من جمع المبلغ محل التقاضي.

وقبل إسقاط حكم السجن، استُبدل به دفع مبلغ وقدره 20 ألف و300 دينار (ما يقارب 54 ألف دولار) لابنتها حلا الترك، خلال شهر واحد، وهو ما لم تتمكن منه ”السابر“، ليتم استبداله بعقوبة عمل غير مدفوع.

يذكر أن منى السابر وحلا الترك شغلتا الرأي العام في ديسمبر/كانون الأول من عام 2020، بعدما نشرت الأولى مقطع فيديو وهي تبكي بسبب مقاضاة ابنتها لها، وطالبت بتدخل الفنانة الإماراتية أحلام لأن ابنتها ”حلا“ تطالبها بدفع مبلغ 200 ألف ريال بحريني.

وتضامن عدد كبير من الفنانين ومشاهير المجتمع مع السابر، ومنهم الإعلامي حمد قلم، والإعلامية مي العيدان، والناشطة السعودية أمل الشهراني، والفنانة السعودية وعد وغيرهم، وتعرضت حلا الترك خلال ذلك لحملة هجوم واسعة واتهمت بأنها ”عاقة“ لوالدتها.