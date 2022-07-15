ممثلة إيرانية تتحول إلى رجل

أعلنت ممثلة المسرح والسينما الإيرانية ”شهرة صالحي لرستاني“، أنها قامت بتغيير جنسها وأصبحت ”رجلا“، مشيرة إلى أنها اختارت اسمها الجديد هو ”مازيار لرستاني“.

ونشرت ”لرستاني“، ملفا صوتيا قالت فيه إنها ”لم تعد من الناحية القانونية والشرعية امرأة وتخطط لتغيير اسمها قانونيا إلى مازيار“، مضيفة أنها ”تأمل أن تتمكن من مواصلة عملها كممثل بهويته الجديدة“.

ولعبت الفنانة شهرة صالحي، التي تبلغ من العمر 56 عاما قبل أن تتحول إلى ”مازيار“، العديد من الأدوار في السينما والتلفزيون والمسرح.

وقد أشاد بعض مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي بالخطوة التي قامت بها الفنانة ”شهرة صالحي“، مؤكدين على أنها ”خطوة شجاعة“.

وبعد ساعات قليلة من إعلان ”شهرة صالحي لرستاني“ عن هويتها الجنسية الجديدة، أصدرت الفنانة ملفا صوتيا، وقالت إن اسمها في شهادة الميلاد لا يزال شهرة لرستاني، لكنها ”عرفا وشرعا“ لم تعد امرأة.

وبناء على ما أسمته ”شريعة الإسلام والفقه الواضحة“، شددت على أنها ستتناول القضايا القانونية خلال الأشهر القليلة المقبلة.

ولا تعتبر هذه الحادثة هي الأولى في إيران، إذ سبق أن أعلن ممثل ومخرج السينما والمسرح، ”سامان أرسطو“ الذي كان أنثى تحمل اسم (فرزانة)، تعديل جنسه في عام 2007، وقال ”إنه لا يزال يعيش كرجل“.

وكان لـ“سامان أرسطو“ تاريخ في التمثيل بفيلم ”جنود الجمعة“ للمخرج مسعود كيميائي.

يشار إلى أن ”شهرة لرستاني“ ولدت عام 1966 في العاصمة طهران، وفي عام 1990 تخرجت من كلية الفنون الجميلة في جامعة طهران في مجال الإخراج المسرحي.

وفي عام 1994، تخرجت في مجال كتابة السيناريو السينمائي من المركز الإسلامي لتعليم صناعة الأفلام، وحصلت على شهادة الماجستير.

وحسب قولها فإنها غير متزوجة، وهي من عائلة مكونة من خمسة أفراد ولديها أخت واحدة وأخ، وقد توفي والدها العام الماضي.

وذكرت هيئة الاذاعة البريطانية بالنسخة الفارسية ”بي بي سي“، أنها ”في الأشهر الأخيرة، زادت صرامة إصدار تراخيص إنتاج وعرض الأفلام من قبل السلطات الإيرانية، ولم تتضح سياسة التلفزيون بعد تغيير مديري الشبكات المختلفة“.

وأضافت: ”لكن بإعلان شهره صالحي لرستاني قرارها علنا تغيير جنسيتها، دخلت هذه الممثلة في طريق اللاعودة وستؤثر على مستقبلها المهني“.