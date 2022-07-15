بلقيس فتحي تتعرض لانتقادات إثر ظهورها بـ"البكيني"

انتقد عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي الفنانة اليمنية بلقيس فتحي بعد بثها مقطع فيديو عبر حسابها في ”سناب شات“، وهي تجلس بـ“البكيني“ في حالة استرخاء.

وتزامنا مع انتقادات طالتها لظهورها بلباس البحر، استذكر متابعون تغريدتها المسيئة للفلسطينية إسراء غريب، التي قيل إنها قضت على يد أفراد من عائلتها.

وتعود قضية مقتل إسراء غريب إلى عام 2019، حيث غردت الفنانة بلقيس فتحي آنذاك، تفاعلا مع القضية، مبررة قتل الفتاة الفلسطينية، منتقدة خروج ”غريب“ مع رجل غريب، مشددة على ضرورة ”تأديبها“.

وكتبت الفنانة اليمنية في حينها: ”أنت يا عزيزي الرجل الشرقي لما تكتشف أن أختك خرجت سرًا مع رجل غريب وتؤدبها بالبيت وتفهمها أنه خطأ وليس من عاداتنا وتستر عليها أفضل من إنك تقتلها وتفضحها والدنيا كلها تتفرج وتعرف الموضوع وتخلد اسمها بقصة تمت للشرف والعادات وإن كانت القصة تحتمل أوجه كثيرة الله أعلم بها“.

وشن متابعون آنذاك هجوما واسعا على الفنانة بلقيس، مستنكرين تبريرها الجريمة.

واضطرت بلقيس فتحي في حينها إلى تبرير موقفها، لافتة إلى أنه ”تم فهم تغريدتها بشكل خاطئ“، إذ علقت، آنذاك: ”فهمتم تغريداتي خطأ ولذلك آثرت مسحها لأني كنت متأكدة أنها ستفهم خطأ.. يا جماعة اهدوا شوي أنا أساسًا ما كملت كتابة التغريدات كانت سلسلة ولم أكملها.. ما فعله أهلها بها هو ضرب من التخلف والخطأ وجريمة وحشية بشعة ويا كم طالبنا القوانين بإنهاء إغلاق ملفات جرائم الشرف وتوجب محاسبة القتلة“.

وبعد سلسلة من التغريدات حاولت توضيح موقفها، قدمت بلقيس فتحي في النهاية اعتذارا: ”أعتذر إن فهمتم كلامي بشكل آخر وكان التأويل المرغوب في التغريدات السابقة ودمتم بود رحمها الله وأسكنها جنانه الواسعة وجعلها حورية من حوريات الجنة ذهبت للرحمن الرحيم وحسبي الله ونعم الوكيل في كل من ظلمها وتجنى عليها“.

وعاود مستخدمو مواقع التواصل انتقاد بلقيس فتحي، في تلميح إلى أنها تظهر في ”البكيني“ في الوقت الذي كانت قد انتقدت فيه خروج إسراء غريب مع مَن أسمته رجل غريب.

وهاجمتها مغردة عبر موقع ”تويتر“ بالقول: ”ذي اللي بررت قتل اسراء غريب… لعنة الله على هالمستشرفين ما أقذرهم“.

في حين استذكرت مغردة أخرى، الواقعة: ”الله يرحم اسراء غريب“.

وكانت إسراء غريب، البالغة من العمر 21 عامًا، تعمل في صالون للتجميل في بيت لحم في فلسطين، وأعلن عن وفاتها، الخميس.

وحسب ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، فإن شابًا تقدم لأسرة إسراء لخطبتها، ثم خرجت برفقته وشقيقتها بعلم والدتها للتعرف عليه بشكل أعمق في أحد مطاعم المدينة، والتقطت إسراء فيديو قصيرا، تم نشره عبر إنستغرام، إلا أن ابنة عمها التي شاهدت المقطع قامت بإبلاغ والدها وأشقائها وحرضت على الفتاة، بحجة خروجها مع شاب قبل عقد القران.

وتشير الروايات المتداولة إلى أن زوج شقيقتها وأشقاءها قاموا بضربها ضربًا مبرحًا، متسببين لها في الإصابة بكدمات وإصابات في عمودها الفقري، ما استدعى نقلها إلى المستشفى.