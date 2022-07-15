ناتاشا خضرو: أرفض أدوار الإغراء لما فيها من ابتذال

قالت الفنانة السورية-اللبنانية ناتاشا خضرو، إنها لا تقبل الأدوار الجريئة أو أدوار الإغراء، ”رغم أن كثيرًا منها عُرضت عليّ، ولكنني رفضتها لما فيها من ابتذال لا يفيد الشخصية البتة“، على حد تعبيرها.

وأضافت الفنانة الشابة في لقاء مع ”إرم نيوز“: ”أسعى لخوض تجربة التمثيل في الدراما الخليجية، التي أصبحت متطورة جدًا من حيث الصورة والكتابة، وتجربة مشرفة ومهمة لأي فنان“.

وتابعت: ”عدت للدراما بعد غياب من خلال (عنبر 6)، و(بيروت 303)، وكانت كواليس العمل جميلة، حيث نلت خبرة وشخصية جديدة لم أجسدها من قبل“.

وأكدت ناتاشا أن اختيارها لأدوارها يكون بمثابة تحدٍ لها، قائلة: ”أتحدى نفسي لتخرج الشخصية في أحسن صورها وحقيقية، وأحب أن أشتغلها من قلبي“.

وتستعد ناتاشا خضرو حاليًا لتصوير مسلسل (عنبر 6) الجزء الثاني.

وناتاشا خضرو، موديل وممثلة من أب سوري وأم لبنانية، وتعيش في لبنان، حيث غابت عن الساحة الفنية لمدة عامين؛ بسبب حادث في وجهها.