متابعو إبراهيم السويلم "مصدومون" بعد إعلان إصابته بـ "12 ورما"

أصيب متابعو مشهور مواقع التواصل الاجتماعي السعودي إبراهيم السويلم، بحالة من الصدمة والحزن، بعد إعلانه سابقا إصابته بـ“12 ورما“ في جسده.

وخرج إبراهيم السويلم، في وقت سابق عبر بث في حسابه في ”سناب شات“، ليعلن أن ”الأطباء اكتشفوا بجسده 12 ورما على الأقل“.

لكن ما لبث أن اختفى ”السويلم“ عن التواصل مع متابعيه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مع اشتداد أزمته الصحية فيما يبدو.

واكتشف إبراهيم السويلم، إصابته بالسرطان، قبل وقت قصير من اكتشاف مواطنه العسيري لإصابته كذلك.

وكان سعوديون قد استذكروا، السويلم، بعد أنباء عن إصابة مواطنه إبراهيم العسيري بسرطان المخ، وطلبوا الدعاء للمشهورين، وسط تعبيرهم عن حزنهم من إصابة ”السويلم“ بـ“12 ورم“.

وعبرت ”أصايل“ عن حزنها بعد معرفتها بتفاصيل مرض المشهور السعودي: ”لاحول ولاقوة الا بالله ابراهيم السويلم حزنت عليه مره الله يشفيه ويعافيه ويشفيهم كلهم يارب“.

وقالت ”بدرية“ معبرة عن حزنها على كل من المشهورين السويلم والعسيري: ”ابراهيم السويلم اكتشفو عنده 12ورم مره حزنت عليهم الله يشفيهم ويعافيهم“.

وكتبت ”همس“: ”هذا ابراهيم السويلم اللي فيه 12 ابراهيم عسيري الثاني اللي فيه ورم في راسه الله يشفيهم ويرفع عنهم جميعاً ويشفي كل مريض يارب“.

بدورها، عبرت مغردة عن صدمتها من إصابة ”السويلم“: ”اخخ قلببي اوجعني عليه مدري ليه تو اعرف بمرضه“.

وعلقت ”مريم“: ”رساله الى الى إبراهيم السويلم توكل على الله والله يشفيك ويعافيك واذا الله أراد شي بيقول كن فيكون اعتزل التصوير هالفتره والسناب وروح للحرم ادعي ربك وطلع صدقه وبأذن الله تبشرنا بشفائك والله يشفيك ويشفي كل مريض مسلم“.

وطالبت مغردة بالدعاء للمشهور السعودي: ”لاتنسونه من دعاكم لقو فيه 12 ورم“.

وقبل فترة وجيزة من اكتشافه السرطان، أجرى المشهور السعودي إبراهيم السويلم عملية ”تكميم معدة“، بهدف خسارة وزنه الزائد.

يذكر أن السويلم عرف شهرته قبل عدة سنوات من خلال البرنامج الواقعي ”زد رصيدك“ على قناة ”بداية“.